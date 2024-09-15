瑞幸携手巴西打造高品质咖啡名片

9月14日，瑞幸巴西咖啡文化节：WBC冠军专业品鉴沙龙在北京举行。瑞幸首席咖啡大师、2023年WBC世界咖啡师大赛冠军、来自巴西的Boram Um受邀出席品鉴沙龙，与消费者分享专业咖啡品鉴知识及巴西特色咖啡文化，充分展示了巴西高品质咖啡的独特魅力。

“瑞幸咖啡是中国高品质咖啡的代表。巴西是世界第一咖啡生产国和出口国，巴西高品质阿拉比卡咖啡享誉世界。巴西咖啡豆也是瑞幸IIAC金奖豆的重要风味组成。随着两国咖啡产业交流的不断深入，希望通过与瑞幸咖啡的合作，将巴西高品质咖啡及独特巴西咖啡文化带给中国消费者。”Boram Um 在品鉴沙龙分享环节表示。

WBC世界咖啡师大赛是全球最高水准的咖啡师竞赛之一。作为2023年WBC世界冠军，Boram Um 于2023年11月加入瑞幸咖啡WBC冠军咖啡师团队，与瑞幸咖啡WBC冠军咖啡师团队一起致力于不断提高瑞幸咖啡在品质把控、烘焙、门店出品等环节的专业度。在近期瑞幸“全球寻豆之旅”巴西站的探访中，Boram Um携手瑞幸专业寻豆团队深入巴西优质产区，为中国消费者带回更多巴西高品质咖啡。

巴西是世界第一咖啡生产国及出口国，咖啡产业历史十分悠久。巴西拥有广袤平原及适宜咖啡生长的气候条件，大规模采用现代化、机械化的种植管理技术，极大提升了咖啡品质和生产效率。为将更多高品质巴西咖啡带给中国消费者，今年6月，瑞幸在巴西副总统阿尔克明先生见证下，签署了未来两年在巴西采购12万吨咖啡豆的合作备忘录。今年8月，瑞幸咖啡携手巴西驻中国大使馆开启“瑞幸巴西咖啡文化节”系列活动，助力将咖啡打造为巴西的又一张国家名片。

随着中国咖啡产业快速发展，中巴咖啡贸易不断深化，瑞幸咖啡在促进中巴咖啡贸易增长与产业交流提升中正发挥重要作用。时值中巴建交50周年，瑞幸咖啡将通过瑞幸巴西文化节系列活动，不断引领中巴咖啡产业合作走向深入，为广大消费者带来更多高品质的产品与服务。