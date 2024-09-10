第十届中医药发展与科学大会举行

9月8日，以“中医药现代化与粤港澳大湾区建设”为主题的第十届中医药发展与科学大会在横琴开幕。本届大会由农工党中央和国家中医药局共同主办。全国人大常委会副委员长、农工党中央主席何维出席开幕式并致辞，国家卫生健康委党组成员，国家中医药局党组书记、局长余艳红，广东省人大常委会副主任谭玲出席并致辞。开幕式由全国政协常委、农工党中央专职副主席兼秘书长邓蓉玲主持。

何维指出，我们要在完善中医药传承创新发展机制上下功夫，把完善这一机制摆在进一步全面深化改革全局中谋划推进，在创造性转化和创新性发展上取得新突破，把推动中医药现代化作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成，在中国式现代化进程中展现更多作为。何维强调，中医药具有“全产业链”特点，每一个环节都可以产生新型业态，激活经济、释放供给。要着力打造现代中医药产业体系，为加快发展新质生产力拓展新赛道。何维希望，推动粤港澳大湾区中医药高地建设，充分发挥资源禀赋和综合优势，深化政策互融互通，让体制的多样性和互补性共同服务于中国式现代化，推进高质量共建“一带一路”，在绿色经济、数字经济和生物经济的大潮中，促进中医药现代化、产业化，推动中医药走向世界。何维表示，农工党作为以医药卫生为主要界别特色的中国特色社会主义参政党，新时代新征程上将继续胸怀“国之大者”，进一步发挥在中医药领域的人才和智力优势，更好履职尽责，为推动粤港澳大湾区建设、为助力以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

余艳红强调，中医药现代化要以满足人民群众美好生活健康向往为根本落脚点，以科技创新为核心驱动力，以产业高质量发展开辟新赛道，以彰显中华民族精神文化力量厚植根脉底蕴，以扩大高水平开放赋能高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标作出中医药应有的贡献。她表示，要协同各方积极推进粤港澳大湾区中医药高地建设，以改革创新精神促进三地中医药标准互联、人员互通、制剂流通，为粤港澳大湾区建设注入新动能、塑造新优势。

谭玲表示，广东统筹推进新一轮中医药强省建设、粤港澳大湾区中医药高地建设和国家中医药综合改革示范区建设“三大任务”，全力打造中医药医疗、创新、人才、产业和国际化“五大高地”，以实际行动传承精华、守正创新，为促进中医药高质量发展不懈努力。

中共广东省委横琴工委副书记、省横琴办主任，横琴粤澳深度合作区执行委员会副主任聂新平，农工党广东省委会主委阎武，广州中医药大学校长王伟分别代表承办、协办单位等致辞。出席开幕式的还有中医药界的中国工程院院士、国医大师和各协办单位、支持单位的业内专家等。开幕式后，大会进入学术报告环节，专家、学者先后围绕“中医药发展国家战略”“中医药创新发展与现代化”“粤港澳大湾区中医药创新发展与现代化”三个主题作精彩报告。