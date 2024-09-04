开学警惕传染病 多病共防健康提示请收好

开学季到了，孩子们重返校园。学校是人群高度密集的场所，开学后学生近距离频繁接触，大大增加了传染病的传播风险。开学季有哪些易高发的传染病？又该如何防范呢？为此，人民网采访了浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区综合ICU主任叶盛。