你的饮食少油了吗？科学用油6问6答

每年9月是全民健康生活方式宣传月。今年宣传月的活动主题是：食要三减，减掉不良生活方式；体要三健，健出美好生活向往。“减油”即是“三减”之一。深圳市龙华区人民医院临床营养科主任医师刘晓军在接受采访时表示，不少人因日常饮食摄入过多油脂，影响了身体健康，饮食少油，科学用油，才能为健康加油。

相关阅读：

全民健康生活方式日：食要三减 具体怎么减？