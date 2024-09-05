专家科普榴莲怎么吃才健康

热带水果榴莲以独特的香味和口感获得不少人喜爱。怎么吃榴莲才更健康？

上海市健康促进中心邀请上海市同仁医院营养科主任谢华2日开展科普。这位专家对记者表示，榴莲的含糖量高，血糖控制不理想的糖尿病患者、减重期人群、体重增长过多的孕妈妈最好少吃或不吃榴莲。

这位专家表示，在水果中，榴莲的钾含量不低，因此肾功能不全伴有血钾升高者不适合吃。谢华说，对榴莲过敏者也不能吃榴莲。

这位营养科专家解释，榴莲含有丰富的营养成分，其中包括较多的不溶性膳食纤维，可促进肠道蠕动、改善便秘；榴莲中的脂肪以单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸为主，对心血管有益；榴莲的蛋白质含量在水果中属于较高；榴莲中还含有丰富的维生素和矿物质，比如：硒，这是人体中重要的抗氧化营养素，在调节机体免疫、促进健康中发挥重要作用。谢华指出，只要能接受榴莲的独特香味，吃了榴莲后没有什么胃肠道不适，人人都可以吃，包括老人、小孩。

吃榴莲有哪些注意事项？谢华指出，榴莲热量高，因此在两餐之间吃比较合适，作为加餐，民众每次食用200克左右为宜，如果吃了过多的榴莲，相应的正餐主食就要少吃。

谢华表示，新鲜榴莲应存放在阴凉通风处，避免阳光直射，切开后的榴莲应尽快食用或冷藏保存。