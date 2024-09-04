小小一碗粉 “嗦”出大产业

货架上摆满琳琅满目的螺蛳粉产品，墙面上排列着各式各样的专利和获奖证书，电子大屏幕上显示着突破千万的螺蛳粉销量……这是记者走进广西螺霸王食品科技有限公司（以下简称“螺霸王”）螺蛳粉文化展览馆时看到的场景。螺霸王螺蛳粉所获得的成绩，是近年来柳州螺蛳粉产业蓬勃发展的缩影。

据了解，2023年，柳州市螺蛳粉全产业链销售收入达到669.9亿元，产品远销全球28个国家和地区，“柳州螺蛳粉”品牌价值达到110.22亿元，跻身“2023中国地理标志农产品区域公用品牌”第8位。小小一碗螺蛳粉，为柳州经济发展注入了新活力。

谁能想到，如今红遍海内外的柳州螺蛳粉，十年前还只是默默无闻的小众产业。

“2014年，我第一次在互联网上注意到柳州螺蛳粉。那时很多柳州人在家里手工制作螺蛳粉，然后在网上销售，产量非常少，也没有什么知名度。”提起柳州螺蛳粉产业的发展历史，螺霸王董事长姚汉霖感慨良多。

姚汉霖回忆道，十年前，大部分螺蛳粉制造企业采用手工作坊模式，不仅产量有限，而且制作出的产品保质期也仅有15到30天，限制了螺蛳粉的销售。

“为了让螺蛳粉走出柳州，必须要实现机械化生产。”姚汉霖说。由于当时柳州螺蛳粉还属于小众产业，市面上没有专用的生产设备。为了寻找合适的技术，姚汉霖四处奔走学习，从其他产业汲取经验。“当时，福建有一种设备，可用于加工梅菜和笋丝。于是，我前往浙江温州找到相关厂家，学习设备使用方法，并与相关单位合作，对设备进行改良，使之更符合生产螺蛳粉及其配料的要求。”

多年来，柳州越来越多的螺蛳粉企业走上了技术“取经路”。从手工小作坊，到机械化生产，再到自动化流水线，时至今日，柳州螺蛳粉的生产已经用上了5G数字车间，实现了对各个生产环节的实时监控，产品质量越来越高，产量也提高了上百倍。“最初，我们公司一天只能生产2000包螺蛳粉，如今日生产量已达到三四十万包，旺季可达到六七十万包。” 姚汉霖说。

在柳州市委、市政府的引导下，当地螺蛳粉企业相继实现工业化生产，柳州螺蛳粉产业链销售额不断增长，产业规模不断扩大。2023年，柳州市预包装螺蛳粉生产企业达到135家，规模以上工业企业64家，市级以上农业产业化重点龙头企业达到32家。

柳州螺蛳粉产业的发展为当地人民带来了致富机遇。据姚汉霖介绍，柳州螺蛳粉行业已带动当地约30万人次就业，仅螺霸王一家公司，便与柳州20余个农业基地达成合作，带动当地500余个农户创收增收，户均年增收3万元以上。历史悠久的柳州特色美食螺蛳粉，通过工业化思维和现代营销手段，成功走向世界各地，成为“嗦粉经济”中的“优等生”。（记者 周思同）