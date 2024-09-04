意式冰淇淋受到年轻人追捧

一个冰淇淋球52元，加上蛋筒和巧克力酱更是达到82元，如此“高价”的Gelato（意式冰淇淋）今年夏天却在中国市场火了一把。

意式冰淇淋有啥特别？与传统冰淇淋不同，意式冰淇淋主打新鲜，脂肪含量低，通常由牛奶、奶油、糖和各种新鲜水果及坚果制成。知名意式冰淇淋品牌Venchi曾承诺，该品牌生产的冰淇淋少用奶油，多用鲜牛奶，脂肪含量较低，小批量新鲜制造。同时，意式冰淇淋色彩丰富，薄荷绿、柠檬黄、草莓红，各式口味的冰淇淋陈列在冰柜中，再撒上巧克力、坚果碎，“多巴胺”配色吸引顾客眼球，满足了消费者对冰淇淋“颜值”的期待。

意式冰淇淋门店如今成了年轻消费者争相打卡的热门地点，在社交媒体上引发了广泛的关注和讨论。北京市朝阳区的一家意式冰淇淋店外，举着冰淇淋拍照的顾客络绎不绝。消费者孙彤表示，她在社交媒体上看到了网友制作的“北京Gelato地图”，就想趁着周末体验一下，边吃边City Walk，欣赏城市风光。

为啥价格远高于普通的冰淇淋还这么火爆？

“店里不同口味价格不一，不同包装价位也不一样。”一位在天津经营意式冰淇淋店的老板说。口味丰富是消费者愿意为意式冰淇淋买单的原因之一。

消费者越来越愿意为独特的消费体验支付额外费用。这种消费观念的变化使意式冰淇淋不仅是一种甜品，更成了一种生活方式的体现。消费者王梦表示，下班后来吃意式冰淇淋是对自己的小奖励，一口冰淇淋就能为一天的生活“加点惊喜”。

冷链物流行业的迅速发展为意式冰淇淋的走红提供了支撑。中国物流与采购联合会发布的《中国冷链物流发展报告（2024版）》显示，国内冷链供应链发展态势良好，2023年全国冷库总量约为2.3亿立方米，同比增长8.3%。同时，冷链服务与基础设施升级趋势正稳步向二线城市扩展。

中国绿色食品协会发布的数据显示，预计到2027年，中国冰淇淋市场规模将突破2061亿元人民币。随着市场规模的扩大，意式冰淇淋品牌加速扩张，连锁化率不断提升，如Venchi目前已在国内开出65家门店。工作日的晚上9点，Venchi北京三里屯店里部分口味已经售罄，但仍有不少顾客在冰柜前排队选购。国内品牌如“野人先生”“乐日缦山”等也在全国范围内迅速铺开，其中“野人先生”今年以来已新开门店超80家，全国门店数超过171家。

部分茶饮品牌纷纷增设了意式冰淇淋产品线。如雀巢在中国引入“安缇亚朵”，蜜雪冰城设立“极拉图”，喜茶在上海Lab店一次性推出10种口味的冰淇淋打造自有产品“喜拉朵”。茶饮品牌以低客单价为竞争力，与传统冰淇淋区分的同时，不断将价格拉低至消费者熟悉的区间。

意式冰淇淋的走红给商家带来了开拓新业务的机遇。随着加入这一领域的店家越来越多，产品定位同质化的问题开始显现。部分商家通过创新口味，打造出具有品牌特色的差异化产品。比如，“野人先生”推出了“五常大米风味Gelato”，北平冰匠推出“杏仁豆腐二锅头Gelato”和“冰糖葫芦味Gelato”，既满足了消费者对新鲜食材的追求，又增添了独特风味，受到消费者喜爱。