国家医保局：6年来谈判药品已惠及参保患者7.2亿人次

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

国家医疗保障局副局长李滔表示，医保药品目录是指医保基金可以报销的药品范围，目录内主要包含了西药、中成药以及中药饮片等。国家医保局成立以来，坚持尽力而为、量力而行，不断深化医保药品目录改革与管理。

一是坚持动态调整，医保药品目录“每年一调”，及时将符合条件的新药好药新增进入医保目录，目录内品种的数量和质量显著提升。6年来，累计新调入药品744种，目录内的西药和中成药的数量从2017年的2535种增加到现在的3088种。同时，目录内药品的质量也显著提升，特别是在肿瘤、罕见病包括高血压、糖尿病等一些慢病等治疗领域，很多新机制、新靶点的药物被纳入，实现了药品保障范围与临床用药需求更高程度的匹配。

二是发挥医保团购的优势，引导新药价格回归合理。整合13亿多参保人的用药需求实施战略购买，完善了国家药品谈判准入机制，很多“贵族药”开出了“平民价”，群众用药的负担大大减轻。医保局成立6年来，谈判药品已经惠及参保患者7.2亿人次，叠加谈判降价和医保报销等多重因素，累计为群众减负超过了7000亿元。

三是加强激励引导，推动医药产业走上了创新发展之路。在坚持保基本的前提下，建立覆盖企业申报、评审、测算、谈判等全流程的创新药倾斜支持政策。近年来，很多创新药当年获批、当年纳入医保。通过快速进入医保，短时间内推向市场、走进临床，企业得到了合理的创新回报，形成了再投入、再研发的良性循环，医保也发挥了赋能医药领域新质生产力发展的重要作用。

李滔表示，下一步，将进一步完善药品目录调整机制，在始终坚持保基本的原则下，努力将更多更好更新的药品纳入医保目录，同时还将着力研究完善具有中国特色的多层次医疗保障制度，拓宽更多创新药支付渠道，不断满足人民群众对美好生活的期待。