惠及群众，再难也要攻坚克难

对话人：

何 娟 本报评论员

黄云峰 福建日报评论员

何娟：党的二十届三中全会《决定》把“坚持以人民为中心”作为进一步全面深化改革必须贯彻的重大原则之一。医疗，既是百姓关切的焦点，也是长期以来民生领域改革的重点。福建三明，因医改而全国闻名。这些年，当地群众感受最直观的是，药价降了，看病方便了，健康更有保障了。三明是如何以改革增强群众获得感的？

黄云峰：以前，过度检查、过度用药和过度治疗等问题，加剧群众看病难、看病贵困扰，也造成医保基金浪费。痛则思变，破除“以药养医”痼疾，三明拉开医改大幕。自2012年启动以来，三明医改陆续攻克难关：一是挤掉药价虚高水分，全面取消药品、耗材加成，切断医院与药品的利益链条；二是用好考核指挥棒，推动完善医院人事、分配、绩效和薪酬制度改革，提高医疗服务价格；三是探索分级诊疗，构建涵盖全市各级医院的医联（共）体，引导患者在基层治疗小病、常见病。经过改革，群众看病费用显著下降，医保基金扭亏为盈，医务人员收入增加，解好了复杂的“利益方程式”。

何娟：改革的过程，是利益调整的过程，其本质是让利益格局向更有利于国家发展、更有利于增进人民福祉的方向调整。医改更是世界性难题，要想实现让百姓得实惠、医院得发展、医生受激励，必须要有“敢于突进深水区，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩”的魄力。三明医改经验中，改革的决心和勇气是浓墨重彩的一笔。

黄云峰：改革的过程并非一帆风顺，改革在解决问题中不断深化，也必然意味着要破除重重阻力。“何必得罪那么多药企？”“何必动别人的奶酪？”这些疑问，道出了推进医改的难。然而，坚持以人民为中心，为了群众的利益而改革，再难也要知重负重、攻坚克难。瞄准“让公立医院回归公益性质、医生回归看病角色、药品回归治病功能”，三明成立深化医药体制改革领导小组，组建医疗保障管理局，打破医保管理“九龙治水”局面；出台300多项相关文件，对药品招采机制、人事薪酬制度、医保管理体制、分级诊疗制度等进行全面彻底改革。每一项制度调整，都不免触动相关群体的利益。但只要瞄准让群众得实惠这个目标，就能找到调整利益格局的正确方向，就能获得直面矛盾的勇气和魄力。

何娟：习近平总书记在三明考察时强调：“三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴。”近年来，总结、推广、提升三明医改经验，成为深化医药卫生体制改革的重要任务和工作方法。如何让三明医改经验在其他地方更好落地生根、开花结果？

黄云峰：三明医改经验是在长期改革实践中先行先试、攻坚克难、努力探索形成的，建设紧密型医联（共）体、推进薪酬制度改革、深入推进药品耗材集采等经验，经过实践验证有效，且具有可复制性。同时要看到，各地实际情况不同，面临的具体问题也需要具体分析、拿出对应解法。一方面，坚持目标导向和问题导向相结合，奔着问题去、盯着问题改，因地制宜找到适合自身的医改路径；另一方面，无论怎样改，只要把“坚持以人民为中心”的价值取向贯穿始终，就能找到破除利益固化藩篱的办法，确保医改在正确轨道上推进。

何娟：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础”，这为深化医改指明了方向。党的二十届三中全会《决定》也对“深化医药卫生体制改革”作出专门部署。当前，三明医改正从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”。三明医改仍在路上、不断深化，如何让人民群众有更多获得感？

黄云峰：上医治未病。近年来，三明在巩固提升改革成效的同时，着力构建全民健康保障新体系。一边打基础，不断整合县、乡、村三级医疗卫生资源，确保群众健康“有人管”。一边建机制，探索按健康绩效取酬的岗位年薪制等，激发内生动力，助力“愿意管”。与此同时，持续强服务，通过多种办法提升医疗服务水平，力求“管得好”。如今，在三明，居民健康档案上传到一体化健康管理信息平台，对慢性病患者进行分类、分级、分片、分标管理；乡村医生为村民看病抓药的时候，除了开出药品处方外，还提供生活运动处方、饮食处方。

这表明，坚持以人民为中心，就能为推进医改注入源源不断的动力。民生改善只有进行时，全面深化改革永远在路上。坚持“大卫生大健康”理念，推动医改与健康中国建设紧密结合，创新医防协同、医防融合机制，定能为维护人民生命安全和身体健康提供更有力支撑。

《 人民日报 》（ 2024年09月03日 05 版）