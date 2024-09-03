秋季更易过敏？专家教你科学应对

皮肤瘙痒、涕泪横流、呼吸不畅……季节交替时节，过敏体质人士备受困扰，甚至有部分人感到秋季过敏比春季来得更猛烈一些。

成都市中西医结合医院过敏反应科主治医师何弦在接受采访时介绍，秋天的过敏原主要是尘螨、霉菌，以及蒿草、葎草、豚草等杂草花粉。具体来说，夏末秋初的湿度和温度为尘螨创造了适宜的生存环境，也非常适合霉菌的生长。同时，秋季干燥的空气，更有助于致敏花粉在空气中肆意飘散。

何弦指出，春季花粉浓度虽然高于秋季，但秋季花粉的致敏性更强，蒿草花粉就是重要的致敏原之一，部分人群只接触少量蒿草花粉就可发生严重的过敏反应。此外，秋季空气干燥且紫外线较强，皮肤易流失水分、屏障功能减弱，一旦接触到细小颗粒的过敏原，就更易产生皮肤过敏反应，让瘙痒、红肿、丘疹等症状接踵而至。

“对于季节性过敏，尤其是花粉过敏，及时用药非常重要，可以控制症状，避免影响生活质量和出现更严重的并发症。”何弦表示，一般来说，过敏季来临前的1至2周就要服用抗过敏药。即使已出现症状，立即规范用药仍可减轻过敏症状。即使无症状，对花粉过敏的患者也可服用抗过敏药，以免病情加重。

除遵医嘱用药外，还有什么方法可以预防秋季过敏？何弦建议，定期清洁家居环境，常打扫尘螨、霉菌和花粉聚集的地方。关注室内空气质量和湿度，必要时可以使用加湿器。定期开窗通风，可选择花粉浓度低、风小的时段。出门时戴好口罩或护目镜，归家后及时洗手洗脸并冲洗鼻腔。此外，健康饮食，合理运动，保证充足的睡眠也有利于减轻过敏症状。