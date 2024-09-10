国家医保局：加快编制国家医疗服务价格项目规范 已发布9批立项指南

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

国家医疗保障局副局长颜清辉表示，国家医保局一直旗帜鲜明地支持医疗技术创新，通过完善医疗服务价格政策，促进医疗服务高质量发展。国家医保局组织专家加快编制国家医疗服务价格项目规范，按照成熟一批发布一批的原则，目前已经发布了产科、护理等9批立项指南，统一规范相关学科医疗服务价格项目，突出体现以医疗服务为主导。

针对医疗机构和有关企业希望加快新技术、新设备、新耗材收费准入的意见，颜清辉表示，国家医保局指导各省进一步畅通医疗服务价格项目的新增渠道，对优化重大疾病诊疗方案或填补诊疗空白的重大创新项目，开通绿色通道，加快审核；对改良型创新项目，完善现行价格项目，实现兼容，快速满足合理收费需求；对其他新增价格项目，加快受理审核进度，充分满足不同创新层次新技术、新设备、新耗材的合理收费需求。2022年以来，全国各省每年新增千余项价格项目，一批较高质量的创新技术、设备和耗材进入临床应用，让创新医疗技术能够更好地造福于民。

颜清辉说，下一步，国家医保局将加快推进医疗服务价格项目规范编制工作，继续指导各省医保局立足临床价值和创新质量优化新增项目管理，加快受理国家药监局优先审评审批的医疗器械等重大创新技术新增项目申请，推动医疗领域新质生产力发展。同时，加强创新质量把关，防止低质量假创新扰乱市场环境，挤占医保基金。