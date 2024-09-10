国家医保局：全国累计有11.7亿人激活医保码

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

国家医疗保障局副局长李滔表示，医保系统通过全国统一的医保信息平台实现了医保结算更加便捷。医保信息平台现在的日均结算量超过了2800万人次，住院费用结算系统平均响应的时间仅有0.8秒，有效减轻了群众在医院内排队等候的时间。医保码的应用也更加普及，累计全国已经有11.7亿人激活了医保码，医保服务迈入了“码时代”。群众可以不用携带实体卡，利用手机或者其他电子设备激活医保码就可以就医看病报销。

李滔说，通过全国统一的医保信息平台，服务更加优化。持续完善医保服务网厅和APP，设置了亲情账户，为群众提供“搬到家里的医保服务点”和“装在口袋里的医保服务厅”。目前医保服务网厅和APP实名用户已经超过了4亿人，亲情账户的用户超过1.58亿人，大大提高了医保业务的办理效率；开通了跨省通办理医保业务，实现了跨省异地就医网上备案和直接结算。其他的一些医保业务，包括医保信息变更、查询、关系转移接续等，也都可以“跨省通办”。

李滔还说，通过全国统一的医保信息平台，保障也更加有力。该平台能够统一、梳理各地、各个统筹区不同的政策，而且能够满足各个统筹区的医保结算报销需求；能够开展基金智能审核，利用大数据监测分析进行基金审核和报销，及时发现异常情况，精准打击欺诈骗保行为；能够推进药品耗材编码的标准化，实现“带码招标、带码采购、带码结算”，让医保数据在全国范围内互认、流转、共享，让全国医保结算和药品耗材价格信息能够互联互通、更加透明。

“利用全国统一的医保信息平台还可以让服务与群众更加贴近。”李滔说，推进医保经办全流程数字化服务，变“群众跑腿”为“数据跑路”，提高医保政务服务事项线上的可办率，打造“15分钟医保服务圈”，将医保信息查询、异地就医备案等高频服务事项下放至乡镇（街道）、村和社区来办理，方便群众就近办、身边办。