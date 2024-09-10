国家医保局介绍学习推广三明医改主要做法和成效

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

会上，有记者提问，三明医改作为全国医改的重要样本，其成功经验为深化医改提供了宝贵的借鉴。医保领域学习推广三明医改有哪些主要做法和成效？

“医保局的成立本身就是三明医改经验的落实。因为我们以前并没有一个独立的医保局，正是三明医改探索出了一个比较成功的经验，党中央才决定在全国各级设立专门的医疗保障局。”国家医疗保障局局长章轲表示，在工作中，大力推进以下各项改革：

一是扎实开展药品耗材的集中带量采购。借鉴、提炼三明医改从斩断药耗利益链条破题的经验，国家医保局积极推进医药招采制度改革，常态化、制度化开展药品耗材的集中带量采购，国家共组织开展了9批药品集采和4批高值医用耗材集采，各省均以独立或者联盟的方式开展药耗集采，推动临床常用的药品耗材大幅降价，为医药服务供给侧改革创造条件。

二是逐步完善了医疗服务价格的形成机制。以集中采购为推动力，实现了更深层次、更高质量的“腾笼换鸟”，集中采购腾出的费用空间，首先向人民群众释放改革红利，同时为促进体现新质生产力的新药、新诊疗项目进入临床应用腾出空间，也为医疗服务价格调整创造了条件。2021年以来，指导全国各省动态调整医疗服务价格，开展医疗服务价格改革试点，探索建立适应经济社会发展、更好发挥政府作用、医疗机构充分参与、合理体现技术劳务价值的医疗服务价格形成新机制。自改革以来，手术、中医等技术类项目价格有序上调，CT等检查检验项目价格合理下降，调价节奏和经济社会的发展相匹配。

三是持续推进管用高效的支付机制。实施支付方式改革三年行动计划，推动形成以按病种付费为主的多元复合式支付方式格局，截至2023年底，全国九成以上的统筹地区已经开展了DRG/DIP支付方式改革，2022年全国三级公立医院绩效考核的结果显示，三级公立医院医疗服务的收入占比较上年提升了0.7个百分点。

章轲表示，今年5月，国家医保局专门印发了《关于进一步推广三明医改经验 持续推动医保工作创新发展的通知》，要求各地方深刻领会三明医改的精神实质，因地制宜探索原创性、差异化的改革举措，深化拓展建立多层次医疗保障体系。文件印发后，各地按照要求积极做好贯彻落实工作，有的省份还在国家文件的基础上进一步细化制定了本省的推进方案，例如广西专门制定了推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的任务清单、措施清单和责任清单。

“下一步，国家医保局将指导各级医疗保障部门因地制宜，加大医保改革力度，不断完善政策、强化管理、优化服务，在持续提升医保管理服务水平的同时，有力促进‘三医’的协同和改革发展，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。”章轲说。