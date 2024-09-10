国家医保局：预计今年飞检机构的数量将超过去5年总和

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

会上，有记者提问，近期，国家医保局通报多起欺诈骗保案例，医保部门将如何加强医保基金监管？守好医保“钱袋子”？

国家医疗保障局副局长颜清辉表示，今年以来，国家医保局重点抓好三方面工作：

一是坚持严打严查。持续加大飞行检查力度，现在既有明确公开的年度飞检，也有“四不两直”的专项飞检。截至目前，一共检查了30个省份的432家定点医药机构，预计今年全年检查机构的数量将超过过去5年的总和，扩面相对较多。各地加大打击力度，一批涉嫌欺诈骗保的机构被解除协议、移送公安。和以往相比，今年更加注重发挥大数据的作用，已经通过“糖化血红蛋白”筛查线索查实并追回医保基金近6000万元，通过“限制性别类诊疗、检查、用药”筛查线索追回医保基金近1400万元，实现了现场检查和大数据结合下的“精准打击”。

二是坚持宽严相济。用好自查自纠，在国家局飞检开始前，专门组织全国的定点医药机构对照问题清单开展自查自纠，推动医药机构更加自觉规范医药服务行为。截至目前，各级定点医药机构已退回医保资金约30亿元。用好约谈引导，对违规药店进行约谈，督促整改，并向全社会通报，推动定点药店规范自身行为。用好公开曝光，在国家医保局公众微信号上公开曝光了一些医药机构欺诈骗保的行为，曝光了“糖化血红蛋白”过度检查、男女检查项目混淆等违法违规问题，强化了警示震慑效应。

三是坚持标本兼治。探索建立医保支付资格管理办法，采取类似“驾照扣分”的方式，对相关责任人进行记分，警示教育医务人员自觉遵守诊疗规范，主动约束手中的“处方笔”。完善医保基金社会监督员工作机制，更好动员社会各界参与基金监管，相关的指导意见目前正在向全社会公开征求意见。健全举报奖励机制，2022年以来，全国共发放举报奖励2422人次，奖励金额368万元，其中3人获得10万元以上的奖励，8人获得5至10万的奖励。