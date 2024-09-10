国家医保局：医保基金结算实现“后付制”向“预付制”转变

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

会上，有记者提问，近期国家医保局发布了新版的DRG/DIP分组方案，国家医保局将采取哪些措施来落实这些要求，进一步提高高质量发展的能力和水平？

国家医疗保障局副局长李滔表示，国家医保局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推进医保支付方式改革。近年来，在住院方面，加快推进DRG/DIP，通俗地说是按病种病组打包支付方式为主的多元复合医保支付方式。2023年年底已基本实现了全国所有统筹地区全覆盖，总体实现了以下四个转变：

一是医保向医疗机构付费从按项目付费到按病种病组付费转变。二是医保基金结算从原来的“后付制”向现在的“预付制”转变。三是从手工审核向大数据运用转变。四是促进医疗服务供给从粗放管理向精细化管理转变。全面落实“总额预算、考核监督、结余留用、超支分担”的管理机制，促进了医疗机构规范诊疗、合理用药、提高效率、控制成本，整体降低了参保群众就医负担、节约了时间成本、促进了医疗医保医药联动发展和治理。

李滔说，同时，因为支付方式改革是一个不断优化、循序渐进的过程。近期，聚焦医疗机构反映的分组方案不够精细、群众反映住院天数受限等问题，出台了按病种病组打包付费的2.0分组方案，进一步优化了医保按病种、按病组付费的技术标准和配套政策，着重明确了特定单议、预付金制度、意见收集反馈、协商谈判、数据工作组等多项新的工作机制。

她举例，比如在特例单议方面，对患者因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用比较多、病情复杂的危重症等特殊病例，明确了医疗机构可以自主申报、一例一议，医保部门重新审核，和医疗机构双方协商调整付费标准，更好满足临床治疗和用药需求，同时也免除高额医疗费用患者看病就医的后顾之忧。

“下一步，国家医保局将聚焦群众的急难愁盼，持续深化医保支付方式改革。”李滔说，一是建立住院按病种病组，也就是DRG/DIP付费的动态调整机制，更好适应临床满足群众需求，更加科学精准地提高医保基金的支付效率。二是健全多元复合的支付体系，探索符合门诊、紧密型医共体等医疗服务特点的支付方式。三是加强与卫健等部门的协同和联动，促进三医共同治理，一起维护好人民群众的健康权益。