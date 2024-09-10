“高效办成一件事”进展如何？国家医保局介绍

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

国家医疗保障局副局长颜清辉表示，今年以来，国家医保局贯彻落实国务院有关文件的精神，强调要将“高效办成一件事”这个理念融入到医疗保障工作的全方位、各方面，力争“高效办成每件事”，以暖心的服务利企便民。目前，重点事项办理时间明显缩短，流程大幅压减，形式更加灵活，参保群众、医药企业以及医疗机构的医保获得感都在逐步增强。具体包括以下内容：

一是参保群众服务体验越来越好。新生儿从“落户才参保”变成“落地即参保”。以前，新生儿必须先落户才能够办理参保手续，医疗费用只能先垫付，等落户参保后再去医保窗口进行报销。现在，各地医保部门通过数据共享，实现了新生儿凭出生医学证明就可以在线上参保，参保缴费的平均时长从年初的28.7个工作日压减到6.4个工作日。新生儿出院以后就能够直接报销医药费用。

职工医保个人账户从“个人独享”变为“家人共享”。职工医保只需要在线上申请并绑定父母、子女、配偶以及其他近亲属，医保的个人账户就能够共用。目前，各地正在抓紧推进这项工作，今年1至7月，职工医保个人账户家庭共济金额达到227亿元。预计到今年年底，各地将实现个人账户的省内共济，明年起将探索推动跨省共济。

特别要强调的是，跨省直接结算门诊慢特病从5种增加到10种。这也是考虑不同地区疾病种类的差异，为了满足群众对更加便捷的异地就医的需求，计划在原有5种病种基础上再新增慢性阻塞性肺疾病、病毒性肝炎、冠心病、类风湿性关节炎和强直性脊柱炎等5个病种。计划在今年年底前，全国每个区县都将至少有一家医疗机构能够提供新增病种的跨省直接结算。另外，职工生育津贴平均申领周期也缩短到10个工作日内。

二是医保赋能医药行业发展措施越来越实。为了有效解决医药企业关注的赋码、挂网时间长的问题，取消了药品赋码公示环节，常态化受理投诉申诉，药品赋码周期由每月一次缩短到每周一次。

指导各地统一招采信息系统和产品信息标准，制定标准化的服务指南，简化挂网操作流程，医药产品挂网申请办理周期压缩到15个工作日内。

为了缓解医疗机构运营资金压力，将“及时结算合规医疗费用”作为硬性条件，简化结算环节，全国超九成的统筹地区已经能够实现按月及时结算医疗费用。

继续落实基金预付机制，将“预付金”作为“赋能金”，年初支付给定点医疗机构，并且向医保政策执行好的机构进行适当倾斜。