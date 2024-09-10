国家医保局详解“1+3+N”多层次医疗保障体系

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

国家医疗保障局局长章轲表示，基本医疗保障的体系主要涵盖三个方面：第一，就是职工医保、居民医保，这是基本医疗保险。第二，是困难群众医疗救助，在2023年给8020万困难群众提供了医疗救助。第三，是大病保险，只要参加了城乡居民医保，自动就获得大病保险的资格。如果参保人在就医看病，特别是住院过程中，个人花费超过了一定额度，大病保险自动启动，能够帮大家更多节省个人自付费用。这是基本医保体系的三重保障。

“但这三重保障相比人民群众日益增长的医疗健康需求还有很大差距，突出体现在三个方面的矛盾。”章轲说，第一，基本医保由于筹资水平局限，很多贵的药是很难保障的，这种局限性和人民群众需求的无限性是有矛盾的。第二，基本医保制度相对统一。但这个统一性，和全国各地经济社会发展水平的差异性，以及不同地区疾病谱的差异性又有矛盾。第三，基本医保的规则、目录有一定稳定性，不能随时调整，也很难做到出一个新药、一种新技术就能够纳入目录。这和药品、器械，包括医疗技术的快速发展变化也有一定矛盾。

怎么来解决这些矛盾？章轲说，按照党中央、国务院部署要求，特别是这些年来中央非常明确的要求构建多层次医疗保障体系。这个多层次除了基本医保之外，主要还有以下几个方面：惠民保，就是政府支持的一种保险，还有其他商业健康保险、慈善、工会互助，以及一些其他基金。这些力量的参与，不仅能够满足人民群众多样的、差异的、快速变化的医疗健康保障需求，同时也和基本医疗保障形成一个相互补充的结合。这就是“3”和“N”的关系。

“1”是为了多层次医疗保障体系能够有效运转，国家医保局正在积极推动数智技术，就是提供基础信息平台。这个基础信息平台包括：“一人一档”，就是每个人都有一套健康档；“一药一码”，就是每一个药盒上都有一个追溯码，将来要能够追溯到每一盒药的流向，确保人民群众能够吃上“放心药”；“一单一清分”和“一票一核验”，商业保险公司和慈善机构非常关心能不能找到正确的人、拿到真实的票，国家医保局通过大数据技术服务，能够为多层次医疗保障的参与机构提供这些条件。在数字化的基础上共同合作，力争能够更有效的满足人民群众不断增长的医疗健康保障需求。

“这就是构建一个以‘1’为基础，‘3+N’协同发力的多层次医疗保障体系。”章轲说。