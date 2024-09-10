国家医保局：实现医保管理服务从有到优的转变

人民网北京9月10日电 （记者乔业琼）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家医保局介绍相关情况。

会上，国家医疗保障局局长章轲表示，国家医保局大力弘扬三明医改经验，加强医保制度顶层设计，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，实现了医保覆盖面从小到大、保障水平从低到高、管理服务从有到优的转变，持续提高人民群众获得感。主要包括以下五个方面：

一是坚持制度建设，规范完善医保体系。建立健全基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重梯次减负的基本医疗保障制度，制定医保待遇清单，统一全国医保药品目录，推动全国范围内医保制度、政策和保障范围规范统一。稳步提高医保的筹资水平，健全参保长效机制，基本医保年度参保率稳定在95%左右，基金收支规模稳固。坚持尽力而为、量力而行，科学确定保障范围和标准，职工医保、居民医保政策范围内住院费用报销比例分别稳定在80%和70%左右。

二是坚持人民至上，提升保障内涵质量。巩固提升住院保障水平，开展门诊慢特病保障，全面建立职工医保普通门诊统筹和城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障机制。整合城乡居民基本医疗保险制度，合并实施职工医保和生育保险，增强统筹基金共济能力，提高参保群众待遇保障水平。加快健全重特大疾病医疗保险和救助制度，建立防范化解因病返贫致贫风险长效机制。积极应对人口老龄化，稳步推进长期护理保险制度试点，已经覆盖49个城市、1.8亿人。落实积极生育支持措施，已有20个省份含新疆生产建设兵团将试管婴儿等辅助生殖技术项目纳入医保支付范围。

三是坚持深化改革，增进群众健康福祉。制度化常态化开展药品耗材集采，国家先后组织9批药品集采和4批次高值医用耗材集采，同时指导和推动地方针对国家集采以外的品种开展集采。深化医疗服务改革，建立动态调整机制，尽最大努力体现医务人员劳动付出。创新目录准入谈判，目录内药品达3088种，覆盖常用药和特殊疾病、罕见病用药，过去用不起的新药好药相继纳入目录。深化医保支付方式改革，推动医疗机构优化收入结构、规范诊疗行为。

四是坚持数智赋能，增强运行管理能力。建成全国统一的医保信息平台，实现医保数据规范化管理。开展挂网药品价格治理，强化医药价格风险监测与处置，推进定点药店药品价格监测比价，药品价格更加透明，群众选择更加方便。加强医保基金监管，持续开展飞行检查和专项整治，深化智能监控和大数据应用，推进药品追溯码应用，建立完善举报奖励机制，公开曝光违法典型案件，规范医保基金使用，守好群众的“救命钱”。

五是坚持服务导向，优化医保公共服务。健全经办管理服务体系，将符合条件的村卫生室纳入医保结算范围，让人民群众享受到家门口的医保服务。搭建医保服务网厅和手机App，推行医保码、移动支付，便利群众“网上办”“掌上办”。加强异地就医直接结算，实现普通门诊费用和高血压、糖尿病等5种门诊慢特病治疗费用跨省直接结算县域可及，有序扩大跨省直接结算病种范围。推进医保领域“高效办成一件事”，优化参保缴费、转移接续、待遇享受、费用结算等环节流程，方便群众就医购药。