泰德制药：坚持以患者为中心的研发创新战略

2024年9月6至9日，由中国医药工业信息中心主办、中国医药工业研究总院指导、四川省经济和信息化厅承办的第41届全国医药工业信息年会在成都召开。

大会同期发布了备受行业关注的“2023年度中国医药工业百强企业”“2024年中国医药研发产品线最佳工业企业”“2024年中国医药工业最具投资价值企业”等系列榜单。

北京泰德制药股份有限公司（以下简称泰德制药）入选2023年度中国医药工业百强榜，位列第66位，较去年上升6位，并获评“2024年中国医药研发产品线最佳工业企业”。这是公司连续第12年入选中国医药工业百强榜单，连续第7年获中国医药研发产品线最佳工业企业荣誉。

9月8日上午，泰德制药总裁孙宇航应邀参加了医药市场创新发展大会，并围绕“新形势下如何构建全渠道营销赋能体系”这一主题与多位医药企业管理者进行圆桌对话。针对“以患者为中心的全渠道推广策略”话题，孙宇航表示，“以患者为中心”首先要从研发创新端出发，医药企业要坚持以患者为中心的研发创新战略。在他看来，医药企业研发创新的源头永远是临床患者，更好地服务患者的用药需求才是医药企业的创新所在。此外，医药企业的“以患者为中心”还意味着要从商业端，从医院、医联体、医共体、零售端等在内的区域，对患者的需求来进行全方位的服务和管理，通过线上线下的有机结合对患者提供协同服务。

围绕“数据驱动的全渠道推广决策”，孙宇航介绍了泰德制药对于数据化管理和应用的作法。近年来，泰德制药紧跟时代趋势，建立了数据抓取和直连系统，实现了终端系统和零售门店信息的实时系统抓取，并配合CRM系统在营销团队中的建立和充分应用，打造了数据采集、数据分析、行为管理全方位的数据业态，大力提升了企业市场营销领域的发展效率。孙宇航最后表示，企业唯有用“唯快不破”的勇气和实力，与行业发展、与国家政策进行更紧密地结合才能实现更快更好的发展。

近年来，泰德制药从企业管理、科技创新、风险管控等方面进行管理创新和变革，在行业发展变局中保持了安全、稳定、高效的可持续态势。同时，泰德制药持续推动企业走创新驱动发展路线，围绕新机制新靶点的创新药、生物制品、高端制剂、高端医疗器械四大业务板块，聚焦微循环、镇痛、呼吸、肿瘤四大领域，开发国内乃至全球领先的创新型系列产品。截至2024年8月，泰德制药有效专利及申请超过500篇，其中国际（含港、澳、台）占比近60%。近年来，累计获得国家重大新药创制项目审批7项，获国家自然区域联合创新认定2项，获国家重点研发计划项目支持1项，获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖等荣誉。

据悉，中国医药工业百强企业榜单以《中国医药统计年报》为依托，在工业企业法人单位的基础上，根据国家工业和信息化部统计数据，由年度医药工业主营业务收入排序在前100位的企业构成。该榜单真实反映了国家医药工业经济运行状况，以权威、公正、客观的视角呈现了中国医药工业最新版图与格局。