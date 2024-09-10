建设健康社区 呵护居民健康

走进重庆市南岸区长生桥镇同景社区“未来健康社区”示范点，健康集市、健康大讲堂……每一处都和“健康”密切相关。

初秋的一个上午，同景社区健康集市热闹开张。在中医科普馆，晒干的艾叶悬挂在窗边，艾香幽幽。前来问诊的居民坐成一排，安静等待，桌上摆放着居民参与活动自制的中药香囊。

“简伟是南岸区中医院康复科主任，他定期来健康集市义诊，很多居民慕名而来。”同景社区党委书记文李燕介绍。

2023年底，同景社区在广泛征求辖区居民意见的基础上，确定以“健康”为重点，打造“未来健康社区”。

文李燕介绍，社区会定期举办中医药健康讲座、颈腰椎养护培训等，还会带着大家练习太极拳、八段锦。

“除了中医，社区还配备了全科医生和心理医生。”社区全科医生唐帆说，“社区慢病患者比较多，我们以慢病随访为主。把居民健康指标信息化，建立居民健康档案，做到系统化随访，可以提高工作效率。”

如何引导更多优质医疗资源下沉基层，鼓励更多名医到社区坐诊？“一方面，鼓励优秀医生定期下基层，提供公益性医疗服务。另一方面，落实激励政策，提高专家积极性。”南岸区卫生健康委副主任曾德唯说。

“未来健康社区”还配置了健身器材，鼓励群众自发组织瑜伽、健身、球类运动等全民健身活动，除了中老年群体，越来越多的年轻人也参与进来。

不仅如此，社区还建立了“健康积分银行”，居民参与健康活动的时长可换算成积分纳入“银行”，用于兑换产品和服务。辖区居民参与度不断提高，健康意识逐渐增强。

社区健康大讲堂教室内，南岸区红十字会工作人员赵影向几名学员教授心肺复苏术。赵影说：“培训定期开展，学习心肺复苏、AED（自动体外除颤器）使用等急救技能的居民很多。不久前，社区旁边的学校开学，我们在入学第一课上教了自救互救技能。”

“为让健康社区建设长久可持续，社区利用场地引进书法绘画班、钢琴班、声乐班等兴趣班。对于入驻机构实施免租金政策，部分教学班收入纳入社区基金，用于保障社区日常活动运营。”文李燕说。

目前，“未来健康社区”活跃志愿者超过3000人，举办健康大讲堂和文艺活动超400场，参加居民超2万人次。

“下一步，我们将统筹全区，以同景社区为样本，今年内把‘未来健康社区’建设推广到全区155个社区，用社区健康‘小切口’开出全民健康‘大处方’，让每位居民都能享受到便捷、高效的健康服务。”曾德唯说。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 14 版）