促“医共体”向“健共体”升级

日前，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍推广三明医改经验有关情况。国家卫生健康委宣传司副司长、新闻发言人米锋说，福建省三明市持之以恒深化医疗、医保、医药“三医协同”改革，积累了有益经验。国家卫生健康委在实践中进一步拓展、丰富三明医改的内涵，各地因地制宜推广三明医改经验，取得了积极进展。随着三明医改经验从地方走向全国，优质医疗资源布局更加均衡，群众看病就医更加便捷。

福建省三明市人民政府副市长张元明说，三明市在深化医疗、医保、医药协同发展和治理过程中，始终坚持“三医联动”，保障改革发展可持续。

发挥医疗服务价格调整的关键作用。过去11年，共调整11批次共1.04万项次医疗服务价格，今年已经启动了第十二次调价，由此增加医疗服务收入，不断健全公立医院补偿机制。到今年6月底，全市医疗服务收入占比已经提高到了47.65%。

发挥医保基金打包的引导作用。2018年以来，按县域、按年度、按人头将医保基金打包给各总医院使用，建立“超支不补、结余留用”的激励约束机制，同时明确医保基金结余部分纳入医院的医疗服务性收入，健康促进经费可从医疗机构的成本中列支，引导公立医院从过去的“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，有效遏制了过度医疗行为。

发挥健康薪酬制度的激励作用。2021年以来，探索按健康绩效取酬的全员岗位年薪制，将基本年薪与岗位职责挂钩、绩效年薪与考核结果挂钩，医生的平均年薪由改革前2011年的5.65万元增加到2023年的19.56万元。

张元明说，近期，三明市研究制定了深化医改的行动方案，重点从3个方面深化改革。

推动“医共体”提升为“健共体”。三明以县域总医院为基础的紧密型医共体建设已取得积极成效，下一步，要在此基础上构建“健康服务共同体”，由“管医疗”提升至“管健康”，构建“健康全程管、卫生有保障、医疗高质量”的现代化卫生健康服务体系。

完善“两师两中心”标准化建设。在全市各总医院全覆盖建设健康管理中心和疾病管理中心，打造“医防融合的服务模式”，促进公立医院实现由“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变，将健康服务重心向前端延伸。

构建“六病共管”体系。深化与高水平医院合作共建、对口帮扶，通过对全市疾病谱的分析，积极探索共建肿瘤、代谢、心脑血管等“六病共管”体系，加快提升三明全市的“防、筛、诊、治、管、康”一体化的诊疗服务水平。

国家卫生健康委体改司司长杨建立说，下一步将因地制宜，以推广三明医改经验为切入点，推动深化医改更加符合中国国情，更加符合人民健康福祉，更加符合卫生健康事业发展规律。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 14 版）