8月居民消费价格同比上涨0.6%

本报北京9月9日电 （记者刘志强）9日，国家统计局发布8月全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。数据显示，8月，CPI环比继续上涨，同比涨幅有所扩大，PPI环比、同比均下降。

8月，受高温多雨天气等因素影响，全国CPI环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨3.4%，涨幅比上月扩大2.2个百分点，影响CPI环比上涨约0.60个百分点。食品中，受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响，鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格分别上涨18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，合计影响CPI环比上涨约0.49个百分点。非食品价格由上月上涨0.4%转为下降0.3%，影响CPI环比下降约0.24个百分点。

从同比看，CPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为上涨2.8%，影响CPI同比上涨约0.51个百分点。非食品价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI同比上涨约0.13个百分点。

8月，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，PPI环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，生产资料价格下降1.0%，降幅扩大0.7个百分点；生活资料价格连续两个月持平。

《 人民日报 》（ 2024年09月10日 12 版）