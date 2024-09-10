“天然氧吧”做足康养文章（大健康观察）

从高空俯瞰保亭，云烟氤氲下是一片接着一片的雨林绿境。

保亭黎族苗族自治县，地处海南生态核心区，被称为“海南绿肺”“天然氧吧”。依托得天独厚的生态资源，保亭正大力发展大健康产业，着力打造“康养胜地”。

自然资源赋能

奠定康养发展基石

下了高速，沿着椰树婆娑、阳光明媚的柏油路行驶，不一会儿，就到了国家4A级景区海南七仙岭温泉国家森林公园。

七仙岭温泉国家森林公园位于保亭县城外的七仙岭下，是我国唯一的野溪温泉与热带雨林并存的森林公园。“园内拥有7个自喷泉口，是一处令人身心舒展的‘世外桃源’。”景区相关负责人介绍，该园融入大健康产业发展阵地，以雨林愈疗、温泉养生为核心，打造热带雨林温泉康养度假区，如今已成为保亭康养旅游产业的一张亮丽名片。

像七仙岭这样的“康养胜地”，在保亭还有很多。如，集文化艺术、旅游度假、健康养生三位一体的文化旅游度假区神玉岛；以“茶文化+雨林奇观”为特点的茶溪谷；以“黎苗文化+雨林风情”著称的槟榔谷……

保亭地处北纬18度，年均气温适宜，森林覆盖率达84.87%，负氧离子浓度高达8200个/立方厘米；拥有黎苗文化、温泉、雨林、南药等独特资源；处于“三亚经济圈”，区位优越、交通便捷；享受自贸港政策红利。丰富而优质的自然、人文、政策条件为保亭发展大健康产业提供了坚实基础。

“围绕医疗健康、气候康养，保亭布局‘一院、一园四区、一论坛’产业，构建大健康产业发展格局。”相关负责人介绍，保亭已成功引进和落地了一批大健康产业项目，如海南自由贸易港健康医学研究院、加茂医疗健康产业园等，推进保亭大健康产业发展迈上新的平台。

多元业态协同

构建大健康生态链

在离七仙岭不到一个小时车程的神玉岛文化旅游度假区，是另外一番景象。

“来，调整呼吸。慢慢打开肩膀，吸气向左，吐气收回。”青山环抱、绿水萦绕的露天平台上，瑜伽老师正带着游客进行简单的瑜伽动作。

保亭大力推进康养产业与旅游、文化、体育、农业等业态协同发展，通过产业融合与创新，积极构建完整的大健康生态链。

“景区内还有黎医苗药、太极和养生讲座等康养项目。”神玉岛相关人员说，神玉岛把玉文化、寿文化、黎苗文化等融入雨林山水中，目前正打造全方位、个性化、多维化的全生命周期健康管理服务。

大健康生态链不仅涵盖了康养服务的提供，还不断延伸至康养产品的开发、销售以及康养文化的传播等多个环节。

近日，保亭出台了《保亭黎族苗族自治县“康养保亭”区域公用品牌建设实施方案》，推进“康养保亭”品牌打造。

目前，“红色七月，康养保亭，一品丹鲜”“康养保亭·自然沉香”“康养保亭，膳食鲜行”等多个独具保亭特色的“康养保亭”品牌已正式对外发布，康养产品体系不断完善。

不仅如此，保亭还通过举办健康论坛、文化节、体育赛事等活动，进一步推进康养产业与其他产业深度融合。去年3月，保亭成功举办健康高峰论坛。今年，保亭已举办了第二届“红毛丹”杯企业家高尔夫邀请赛、2024年海南保亭雨林温泉文化节等“康养+”活动，为铸就大健康产业新高地提供有力支撑。

多项政策引领

促康养产业高质量发展

行政审批需要多久？如何领取财政补贴？

在“咖啡时间——政商对话加速跑”活动上，各企业与政府进行面对面交流，企业亟待解决的问题得到了一一回复。

“‘咖啡时间’相当于一座桥梁，连接起政府与企业，让企业诉求得到高效处置。”相关负责人介绍，围绕政策解读、项目审批、征拆协调等问题，该活动已累计开展97期。保亭的营商环境变得越来越好。

除此之外，保亭还专门成立了优化营商环境、招商引资专班，一对一解决企业提出的问题。

政策引领让保亭康养产业高质量发展之基得到进一步夯实。

为加快发展气候康养、医疗康养、运动康养等大健康项目，保亭发布了《海南保亭健康产业发展白皮书（2021—2025）》，并在营商环境、人才引进、科技创新、招商引资等方面出台了一系列扶持政策：根据项目规模、投资额度及产生的社会效益，提供相应的财政补贴和税收优惠政策；设立科技创新奖励专项资金，对落地的高新技术企业和科研机构实施奖励；通过优先供应土地等方式，为康养及大健康产业项目提供用地保障。

如今，保亭大健康产业已初具雏形。海南自由贸易港健康医学研究院落地运行，9位院士已入驻研究院开展工作；医疗健康产业园起步区及配套设施正加快建设；神玉岛文化旅游区成为全国首个“气候康养示范基地”；加快与博鳌乐城国际医疗旅游先行区合作，探索“治疗在博鳌、康养在保亭”的“前医后养”合作模式。

保亭生态优越、气候宜人，具有发展大健康产业的天然优势。下一步，保亭将聚焦以健康产业为主的十大特色重点产业，推进生态优势转为产业发展优势，做足做好雨林文章、康养文章，努力走好特色化、差异化、生态化发展之路。