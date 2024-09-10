运动 孩子的“快乐处方”

学习生活节奏日益变快，人际关系愈渐复杂，心理压力随之增加……要想快乐，就让孩子动起来。快来看心理医生总结出的运动对孩子的五大益处。

改善抑郁焦虑情绪

学生常因繁重的课业压力、同学之间的竞争，以及各种各样的考试产生持续的紧张、担心、压抑等情绪，最终导致学习效率低下，成绩受影响。运动会刺激人体释放多巴胺、内啡肽等“快乐物质”，这些物质会使人产生开心、轻松、愉悦的感觉，学生自然而然会从紧张苦闷中摆脱出来。保持定期的、有规律的运动，可以促进体内多巴胺、内啡肽的持续分泌，从而维持良好的情绪状态。所以说，运动是学生心理健康的“快乐处方”！

提高学习效率

运动不仅可以提高学生的身体健康水平，更能促进大脑结构以及功能的优化。当我们进行运动时，大脑血液循环速度加快，代谢加快，能更有效地清除体内代谢废物，维持大脑正常功能。运动时大脑也会释放出去甲肾上腺素、血清素、脑源性生长因子等，这些神经物质有助于增强大脑的兴奋性和警觉性，进而提升注意力、记忆力和学习效率。此外，当我们进行运动时，大脑的右半球会得到更多的激活，这个半球主要负责创造性思维和想象力。

因此，运动有助于激发我们的创造力和想象力，促进创新思维的发展。更令人惊讶的是，运动可以增加大脑的前额叶皮质及海马回的容量，这些部位对提高专注度、改善长期记忆力方面非常重要。

培养坚强的意志品质

学生在运动中需要不断克服困难，如动作难度、胆怯、畏惧心理、身体懒惰等，他们逐渐学会了如何调整心态、激发潜能，以及持之以恒地追求目标。这种经历不仅让他们体验到成功的喜悦，更重要的是，培养了他们的自信心和坚强的意志品质。

从锻炼中培养起来的坚强意志品质能够迁移到日常的学习、生活中。学生在面对学习困难时也会发生显著的变化。他们开始更加勇敢地面对挑战，不再轻易放弃或逃避问题。他们会积极寻找解决问题的方法，努力克服学习中的种种障碍，实现自我超越和全面发展。

治疗精神和心理疾病

运动被公认为是一种心理治疗的方法。在学生中，有不少人由于学习压力、社交不良或其他方面的挫折而患失眠、焦虑症和抑郁症。长期规律的运动可以减轻，甚至缓解这些情绪问题。此外，对于多动症的孩子，动一动更健康。

如果让多动症的孩子每周去参加两次类似于格斗或者拳击这样的对抗训练后，这类孩子学习成绩将会提高，专注度也会得到提高。这可能是由于在格斗对抗的训练过程中，孩子的注意力得到了不断精细化的训练，在精细化的训练过程中改善了注意力集中程度。

促进人际交往

运动提供了一个很好的社交平台。无论是参加团队运动、健身房锻炼，还是户外跑步，人们都有机会结识新朋友，扩大社交圈子。在这些场合中，人们可以互相交流运动心得、分享健身经验，从而增进彼此的了解和友谊。此外，通过运动锻炼，学生可以塑造健康的体魄、优美的体态，增强自己的自信心和魅力。这种自信和魅力能够吸引更多人的关注和赞赏，从而增加与他人交往的机会和可能性。

敲黑板

运动并非越多越好

当然运动不是越多越好。运动一定要“适可而止”，过犹不及。过度运动不仅会带来身心疲劳，甚至会对肌肉、关节、骨骼产生不利影响。家长可以根据孩子的身体状况和运动能力，为其制定合理的运动计划，并在运动过程中注意休息和恢复。

每次锻炼的最佳时长应该在45-60分钟之间，一周3-5天比较合适。值得一提的是，运动虽好，但也不是万能处方。当您发现孩子在心理上遇到问题，自己又无法解决的时候，还是需要求助专业的精神心理医生进行诊治。

文/李红娜（顺义妇儿医院）