这些都是药品变质的信号

在保质期内的药品就一定安全吗？别大意，由于温度、湿度等环境变化，没过期的药品也可能因为储存方式不当，出现变质、潮解、霉变等问题。今天药师就根据药品的不同剂型，为您盘点一下它们各自释放出的变质信号！

别小看湿度、空气的破坏力

“大夫，我吃的美卡素打开没多久都粘在药盒上了，你们的药品质量是不是有问题啊？”药师一大早就遇到了患者的“投诉”。

原来，近期患者血压不稳定，医生让其口服美卡素。鉴于患者血压情况，医生让其每日一次，每次半片。患者为了服用方便，就提前将一周的药量拆出，将药片掰成半片，装在药盒里。但不久他就发现药品粘在药盒上了，便赶紧一早赶到医院咨询。

药师安抚患者的同时，经过内部查证后，确定原厂药品的质量没有问题。为了打消患者的顾虑，药师还要找到药品变化的原因。季节变换，雨水增加，空气湿度变大，药品储存就会遇到些问题。虽然美卡素（替米沙坦）的药品说明书中要求的贮存条件为“在30℃以下保存”，但其还会受温度、光线、空气、湿度等影响容易发生潮解改变。

虽然温度不高，但是高湿度的条件下，美卡素药片最快4小时就可发生变化。患者只把药存放在纸盒里，密封不严且没有任何防潮措施，气温升高，空气中的湿度增大，药片吸潮因此导致变性。

药品“拆零”易破坏稳定性

有不少人都喜欢把药品拆零存放。有些人喜欢拆出来一周剂量，而更“有经验”的人甚至喜欢把所有的药品都拆到小药盒里存放，大家都觉得这样方便服用。但是市场上小药盒品种繁多，对于小药盒的密封性和避光性究竟能否达到原包装的水平我们却不容易判断。

药品对其储藏条件有严格要求，其在储存时若与外界水分、氧气等发生作用则会影响稳定性和质量，轻则不能达到预期疗效，重则变质致病。更重要的是，有些药品的理化性质改变并不是肉眼可观察到的变化。药师在此建议大家药品拆零有风险，储存需谨慎。

特别是夏季气温高、湿度大，强光及高温易导致药品变质。夏季家庭储存药品一定要注意药物的贮存方法，居民可根据药品说明书中注明的存放条件进行保管。

比如，说明书中明确标注：“密封、在25℃以下保存。取出后应立即服用。”那么这个药就不建议大家拆零存放。北京在6-9月份的湿度很大（＞60%），此时建议换为密封性能良好的储药盒同时增加干燥剂。

不同药品剂型 变质有迹可循

胶囊剂 出现软化、粘连、变形、破裂、漏粉、漏油等现象；

片剂 出现裂片、花斑、暗影、异物斑点、变黄、发霉、松散、粘连、有异味等现象；

散剂、冲剂 粉末气味异常，有吸潮、结块、发霉、变硬等现象；

丸剂 有变形、变色、裂缝、霉变、虫蛀等现象；

合剂、糖浆剂 出现酸败、异臭、浑浊、产生气体；

滴眼剂、滴鼻剂、滴耳剂 有混浊、沉淀、变色、颗粒等现象；

生物制品 液体的有变色、异臭、摇不散的凝块或异物，冻干生物制品有融化现象；

软膏剂 变得不均匀、不细腻，有霉变、酸败、分离等现象；

注射剂 出现变色、生霉、沉淀、白点或结晶析出等现象。

最后提醒大家，要经常查看药品是否过期或变质。每隔3个月左右，最好将家庭药箱检查一遍，一旦发现药品变质、潮解、霉变或过期，需及时清理。

文/杜丰（北京友谊医院）