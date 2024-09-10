祸从口出 手麻竟是口干闹的？

对于出现莫名的手脚麻木、无力或疼痛，相信不少人第一反应是颈椎病犯了。其实不然，如果同时伴有口干、眼干、牙齿易碎等症状，医生建议应及时到医院风湿免疫科就诊。手麻脚麻和风湿病有啥关系？今天，医生就来为大家介绍一种 “祸从口出”的疾病——干燥综合征。

手麻的真凶竟藏在风湿免疫科

王大爷是一名工程师，退休后在家里搞起了手工篆刻。一天上午，王大爷如往常一样开始一件“新活儿”的创作，但不知怎么的，平常运刀自如的右手感觉拿捏不住，总是“刀走偏锋”。王大爷心里起火，烧得他口焦舌燥，索性当日休息了。可次日的情况并没有得到改善，做起活来的右手持物还不如昨日，并有手指尖的麻木感，王大爷心里犯起了嘀咕，不会是得了什么病吧？！

在老伴的敦促下，王大爷开始了他的就医历程。先是看了骨科，做了颈椎X线和核磁，没有发现问题；又去神经科看，做了肌电图检查，发现右侧正中神经病变，考虑腕管综合征，开了些甲钴胺和维生素B1，吃了些日子手麻症状不轻反重。两个月过去了，王大爷发现他的右手虎口部位的肌肉萎缩了，手麻发展到手腕之上，并且左手也出现麻木。

为明确诊断，王大爷住进了当地医院神经科病房。经过一系列详细的神经系统检查，最终诊断为周围神经病变，双侧正中神经轴索变性。但到底是什么原因导致的呢，医生没有给出明确答案。不过，在各项化验检查中发现了一条线索，王大爷血中抗核抗体为阳性。因此，医生告诉王大爷，出院后最好去上级医院风湿免疫科看一下。

口干、牙脆 干燥综合征早有先兆

这可让王大爷心理犯起了嘀咕，“我又没有关节痛，让我看什么风湿啊？”但为了搞清自己的病，王大爷还是带着疑惑来到了北京某医院的风湿免疫科，立即被收治入院。医生通过询问王大爷的病史发现，其实他早在五六年前就开始有口干症状，但未引起注意，自认为是天气干燥所致。他也曾去医院查过血糖，排除了糖尿病。后来口干逐渐明显，有时吃馒头类的食物难以下咽，需要饮水进食，并有数次进食较硬食物时牙齿被“崩碎”，以为是上了年龄，牙不好很正常，也没在意。

医生查体时发现王大爷口内有多个牙齿脱落、牙冠出现缺失，仅存残根。于是，医生给王大爷进行了一系列有针对性的检查，最终他的病真相大白，原来他得了一种叫做“干燥综合征”的病。

干燥综合征是一种以口干、眼干为主要表现的临床综合征，是一种较为常见的风湿免疫性疾病。此病在我国患病率约为0.29%-0.77%，且多见于女性，男女患病比例约为1:9。干燥综合征主要累及外分泌腺体，如泪腺、唾液腺、皮脂腺、汗腺等，由于腺体分泌液减少而引发各种干燥的症状。患者主要表现为口干、多饮，进干食困难需用水送；眼干涩、有磨砂感，眼分泌物黏稠，泪少，严重者甚至“欲哭无泪”。此外，有些患者还可出现皮肤干燥、大便干结、阴道干涩等症状。

除了引起众多“干”的表现外，干燥综合征还可损伤内脏器官，如肺脏、心脏、肝脏、肾脏、血液系统和神经系统等，出现肺间质纤维化、转氨酶升高、肾小管酸中毒、白细胞和血小板减少等，导致严重并发症，影响患者生存质量。

20%的干燥综合征患者出现神经系统受损

王大爷的病就是干燥综合征并发了神经系统损害。事实上，大约20%的干燥综合征患者在病程中会出现神经系统损害，可表现为周围神经病变和中枢神经病变。这其中周围神经病变最为常见，可分为感觉性、感觉运动性及自主神经性病变。常以肢体远端的麻木、疼痛或运动障碍起病，逐渐向近端发展，其发病基础可能与干燥综合征所致的血管炎、淋巴细胞浸润神经节等有关。

如果不及时发现并治疗，往往会因神经变性坏死而导致失神经支配状态，出现肢体运动障碍、肌肉萎缩或感觉异常。

因而，对于出现莫名的手脚麻木、无力或疼痛，并有口干、眼干症状者，应及时到医院风湿免疫科就诊，进行如血沉、免疫球蛋白、抗核抗体谱等免疫学检查以及唇腺病理学检查。同时，还要重视眼科和口腔科的相应检查，以证实是否存在干眼症和口干症。如果能够确诊是干燥综合征，那么手脚麻木等神经表现很可能与干燥综合征有关，需要及时进行免疫治疗。

多种疗法并用 缓解干燥症状

王大爷被确诊为干燥综合征后，接受了糖皮质激素和免疫抑制剂的治疗，并配合相应营养神经治疗。经过半年的治疗，王大爷左手麻木感完全消失，右手麻木感减轻且捏合力也有所增强。同时，口干症状也有所减轻。现在，王大爷已经能够重回他的工作室制作自己喜爱的艺术品了。

王大爷在一次随诊时感叹道：谁也没有想到自己这个病竟然是“祸从口出”，要是早点重视口干症状，来风湿免疫科检查，就能提早发现干燥综合征，及时用药，也就不至于出现手麻这种神经系统损害了。在这里还是要再次提醒大家，如果出现明显不明原因的口干情况，建议到风湿免疫科进行干燥综合征的排查，及早发现，及早治疗。文/赵义（首都医科大学宣武医院）