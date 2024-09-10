邮轮经济为什么在这里热起来

今年以来，全球邮轮旅游和中国旅游市场快速复苏，带动邮轮经济持续升温。近年来，我国邮轮产业发展迅速，已成为全球第二大邮轮市场。作为我国探索邮轮产业发展的前沿，上海市宝山区持续利用自身地缘优势，在邮轮研发建造、邮轮运营、港口服务等方面发力，推进邮轮经济全产业链发展壮大。

邮轮是国际市场上具有风向标意义的旅游载体，邮轮产业也被誉为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”，对促进国内国际双循环良性互动具有积极意义。历经10余年的发展，中国邮轮经济呈现出勃勃生机。临海而居的上海，一直是我国探索邮轮产业发展的前沿，上海市宝山区作为首个“中国邮轮旅游发展示范区”，也被视作邮轮产业的“模范生”，持续引领邮轮经济高质量发展。

2022年，上海市出台《关于加快推进南北转型发展的实施意见》明确提出，宝山区要以建设邮轮旅游发展示范区为引领，高标准建设具有全球影响力的上海国际邮轮旅游度假区，拓展邮轮经济产业链。

今年年初，随着首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”在上海吴淞口国际邮轮港开启首航，宝山区迎来了邮轮经济高质量发展的新起点。上海市宝山区委书记李晨昊表示，“当前，宝山区正面临重要发展机遇。要加快推进宝山‘一地两区’建设，深化‘商旅文体展’融合及相关产业的提质增效，建设具有国际邮轮特色、海上门户标识度的国际邮轮旅游度假区”。

上海市宝山区邮轮产业为什么能飞速发展？对区域经济发展有哪些助力？又面临怎样的挑战？

塑造产业生态

上海因港而生，向海而兴。沿着黄浦江一路北上，便可抵达位于宝山区的吴淞口国际邮轮港。波光粼粼的滨海空间映入眼帘，耳边不时传来阵阵汽笛声。海关、邮轮公司、餐厅、酒店等聚集在这里，邮轮产业生态加速形成。

近年来，宝山区抓住地缘优势，多措并举促进邮轮经济向好发展。2018年，宝山区制定了《关于加快宝山邮轮经济发展的实施意见》，旨在促进邮轮产业政策创新，打造千亿元规模邮轮产业集群。目前，宝山区邮轮产业发展迅速，交通运输与旅游经济融合发展取得积极成效。

当好邮轮产业“模范生”，离不开宝山区对产业基础的夯实和相关产业链的锻造。宝山区滨江开发建设管理委员会主任江瑞勤表示，宝山区着力打造具有全球资源配置能力的邮轮运营总部基地，提升上海吴淞口国际邮轮港服务能级，推动上海国际邮轮旅游度假区建设，提升消费者邮轮旅游体验，引领中国邮轮产业复苏。

2023年，“蓝梦之星号”邮轮从吴淞口国际邮轮港出发，率先实现国际邮轮试点复航。2024年，地中海邮轮旗下“MSC荣耀号”和皇家加勒比游轮旗下“海洋光谱号”分别开启母港运营。今年年初以来，吴淞口国际邮轮港接靠运营邮轮58艘次，出入境旅客接待量47.11万人次。目前，2024年全年吴淞口国际邮轮港计划接靠邮轮约200艘次，占比达全国50%以上，接待出入境旅客150万人次，占比达全国70%，运营能力持续向好。

加快邮轮经济发展需要文旅产业的助力。“宝山区深挖游客需求，加快邮轮旅游产业落地，聚焦邮轮企业、邮轮游客、邮轮船员和邮轮文化，坚持整合全域文旅资源，激发消费活力，推动邮轮经济复苏。”宝山区文化和旅游局资源开发科副科长王为尧说。

不仅如此，宝山区正加紧对上海国际邮轮旅游度假区软硬件设施进行改造提升，推动“商旅文体展”融合发展。目前，度假区内的途易蓝酒店已开业运营，亲子度假公寓、星级酒店及潜水冲浪等业态将于9月底开业，长滩音乐厅将于国庆期间首演，“上海最美休闲骑行海岸线”将在9月底建成开放，为游客提供多元化的休闲体验。

讲好宝山故事，是推动邮轮旅游业向前向上发展的关键一步。

今年5月，宝山区文旅局与辖内企业华夏国际邮轮有限公司签署了合作备忘录，在推动邮轮旅游文化传播、塑造中国特色邮轮产品、引导规范邮轮行业秩序等方面合作，提升邮轮旅游的文化内涵和市场影响力，让更多人了解、体验和分享邮轮旅游出行方式。港口音乐会、博物馆市集等系列文旅活动陆续推出，增强了市民游客的参与感和体验感，带动全要素文旅消费升级。

此外，宝山区文旅局还邀请26家来自江浙沪地区的旅行社实地考察文旅资源，共同开发符合市场需求的旅游线路产品。

“我们将持续引进邮轮旅游方面的优质项目，推动更多独角兽企业、专精特新企业落地宝山，形成邮轮产业链图谱，打造一流邮轮企业主战场。此外，还将通过举办论坛、发布会等重大活动，提升邮轮产业的国际影响力。”上海市宝山区经济委员会规划科科长陆定华表示。

宝山区将持续优化服务企业的相关产品，加大产业政策供给力度，利用好产业扶持政策和邮轮旅游专项政策，形成政策叠加效应。“我们正在探索建立宝山区镇两级的金融服务体系，开展相关投资对接活动，服务好重点企业，不断优化邮轮产业的营商环境。”陆定华说。

强化人才支撑

推动邮轮产业高质量发展，还要抓住人才资源。上海市宝山区人才工作局、邮轮公司、文旅集团等合力做好人才文章，形成共生、内生、共融的创新生态群落，为邮轮产业发展提供人才支撑。

当好产业发展“模范生”，提升邮轮自主研发能力是必由之路。依托国产大型邮轮的自主设计、自主建造和自主运营，中国邮轮经济已从过去的“过路经济”转变为涵盖邮轮运营、设计建造、配套供应链等领域的全产业链生态体系。

记者了解到，2018年成立的中船邮轮科技发展有限公司如今已实现了邮轮自主研发、自主建造。该公司战略规划部首席战略专家黄雪忠表示，“我们创立了邮轮研发技术体系，强化核心技术开发，并带动国内38家企业参与公司的科研项目。在配套供应方面，我们和全球361家战略供应方有着密切合作”。

人才是实现邮轮自主研发制造的基础。在中船邮轮，设计人员占公司员工总数的75%，覆盖邮轮研发设计的多个专业领域。其中，详细设计中心先后引进意大利专家20余人，组建形成了近80人的设计团队，主要承担国产首艘大型邮轮的详细设计工作；船型开发中心汇聚船舶装备领域骨干技术人才，承担工信部大型邮轮创新工程项目，通过技术引进、消化吸收、再创新，开展具有自主知识产权的船型研发设计，形成了大中小船型谱系。

邮轮设计是邮轮产业生态体系的重要一环，常被誉为“高精尖”和“巨系统”工程。“大型邮轮技术难点众多，重量重心控制、振动噪声、安全返港是贯穿邮轮全生命周期的核心技术。中船邮轮围绕组织架构创新、模式创新和研发创新，积极开展工程总包能力建设。同时，建立和完善研发创新体制，加强科技人才队伍建设，攻克了‘巨系统’核心技术难题。”黄雪忠告诉记者，目前，中船邮轮形成了大型邮轮自主设计建造和复杂“巨系统”工程管理能力，突破了结构设计与重量重心控制技术，首制船重量和重心与理论值偏差不足1%；突破了安全设计技术，解决了涉及13个关键系统的安全返港设计等问题。

在邮轮全产业链中，运营环节直接影响着游客的度假体验。“华夏国际邮轮以吴淞口国际邮轮港为母港，聚焦邮轮运营能力体系建设，网罗专业运营人才，开展专业化、市场化、国际化邮轮运营管理。”华夏国际邮轮有限公司产品与品牌营销中心负责人彭长娟表示，“在人才聚力下，公司力争用3年至5年时间，建成具备自主运营管理能力，拥有一定团队规模、品牌知名度和市场占有率的邮轮企业。”

法治人才的加盟，也为宝山区邮轮产业发展注入了坚实力量。7月18日，上海宝山邮轮法律合作发展共同体成立仪式在“星旅远洋·鼓浪屿号”邮轮上举办。“希望以此为契机，加强国际邮轮产业法治发展方面的合作，营造一流的法治化营商环境，引导邮轮产业健康发展，打造国际邮轮法律服务‘样板间’。”上海海事法院党组书记、院长汪彤表示。

提升服务水平

在吴淞口国际邮轮港方圆一公里内，宝山海关、宝山海事局、吴淞海事局聚集于此，为宝山区邮轮产业发展保驾护航。

“我们制定并落实了邮轮‘一船一策’的安全监管措施，通过VTS系统、电子巡航等手段密切关注邮轮航行动态，做好大型国际邮轮进出时的交通组织和信息服务工作。”上海市吴淞海事局指挥中心副主任耿建华说。

“为应对恶劣天气等突发情况，吴淞海事局建立了应急评估协调机制，与多方联合制定邮轮通航安全保障方案。”耿建华介绍，吴淞海事局还优化升级了长江口深水航道交通管控申报平台，为保障邮轮准点进出港奠定基础。今年以来，已保障大型邮轮安全进出港181艘次。

宝山海事局则通过提供定制服务“保通保畅”，推动港口服务不断下沉。“由于邮轮靠泊时间段船员上下船不方便，我们联合邮轮港公司设置邮轮船员服务专台，由海事执法人员现场完成船员证书采集等工作，实现船员不出关即可快速办理海员证信息采集业务。”上海市宝山海事局邮轮港大队副队长张京烁说。

为了提高办事效率，把服务覆盖到船企最需要的地方，宝山海事局将审核前置，提供咨询、指导、业务办理“一站式”服务。为业务程序不熟悉的申请人耐心答疑解惑，通过预审材料是否齐全、预先处理证件照片等，让申请人办理业务更加便捷。此外，宝山海事局还大力推广“海事通”APP，通过实施“掌上办”“跨域办”“无感办”等举措，压缩业务手续办理时限。

提升口岸管理水平，是实现邮轮产业提质增效的关键。在宝山区，以“邮轮通关二维码”为核心的智慧通关体系已见成效。2023年以来，上海海关所属宝山海关大力推进智慧海关建设，升级改造了一批邮轮港现场监管设备。“我们以智能闸机测温、健康申报自动验核、人脸识别及电子追踪技术为依托，将全链条信息化管理贯通旅客及行李物品监管全流程，打造邮轮港出入境通关绿色通道。”宝山海关副关长李劲松表示。

面对邮轮出入境的“瞬时大客流”，提升旅检效率十分必要。宝山海关坚持用好用活具有上海特色的“邮轮船票制度”，力争实现无感通关、智能监管。“我们以智能船票码作为数据汇接核心，在智能闸机、人脸识别、电子追踪等技术助力下，每名旅客出境时间在10秒左右。”宝山海关旅检一科科长顾立乾说。

在口岸服务方面，宝山区政府与宝山海关、吴淞海事局、宝山海事局、浦江边检、长航公安建立了互动合作机制，口岸服务水平不断提升，协调保障机制逐步健全。首创邮轮通关条码简化入境模式及出境自助通关模式，自助通关率达30%，有效提高了旅客通关效率。

此外，宝山区还持续提升应急处置能力，完善邮轮运营保障工作。为应对邮轮船期延误导致的不良影响，吴淞口国际邮轮港制定了相应的应急机制，确保旅客与船上其他人员的安全，维护港口的正常运营秩序。宝山区滨江委与宝山海关、宝山区卫健委共同签订了突发公共卫生事件联防联控合作协议，建立制度化、规范化的传染病及口岸突发公共卫生事件联防联控合作机制。

对于宝山区而言，提升港口服务、邮轮旅客服务，是擦亮国际邮轮旅游招牌的客观需求。“我们对邮轮产业政策进行了细致的研究，明确了邮轮配套服务相关工作，为邮轮游客提供更好的服务保障。”吴淞口文旅投资集团战略与投资管控部部长袁奕表示，要继续做好船下资源的整合，满足游客多样化需求，力求将客流量变现，助力宝山区邮轮经济持续发展。

“邮轮经济带动性强、国际化程度高，对扩大内需、释放消费潜力、促进高水平开放具有重要意义。”上海市政府副秘书长刘平表示，上海将不断优化消费供给，培育服务消费新亮点，持续提升营商环境，引进更多邮轮产业链主体，完善邮轮服务配套体系，加速国际邮轮总部集聚，形成支持邮轮经济高质量发展的产业生态。