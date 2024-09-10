整治网购“缺斤短两”乱象

新鲜水果经运输后重量变轻，净重、毛重标注不清，实物与宣传图片差异明显……网购商品“缺斤短两”，不仅损害了消费者利益，也损害了网络购物环境。

商家“缺斤短两”违背诚信原则，或构成虚假宣传甚至欺诈，消费者有权要求赔偿。但线上交易不同于线下“一手交钱，一手交货”的买卖模式，出货与收货有“时差”，“缺斤短两”往往说不清，消费者维权有难度。

一是证据收集难，商品开封后，商家常常推诿，甚至指责消费者动了手脚，让消费者陷入被动；二是维权成本高，消费者与商家和平台多轮沟通，或诉诸法律，需耗费大量时间精力，且维权结果往往不如人意，许多消费者便选择不了了之。

目前，平台对不良商家缺乏实质性处罚，要么以“生鲜产品不售后”为由“和稀泥”，要么要求商家原价赔偿，导致商家犯错成本很低，助长了有空子可钻的侥幸心理。

避免网购“缺斤短两”，加强对经营者的监管是基础。平台要强化事前、事中、事后全流程管理。健全商户管理制度，完善平台规则，明确详情页需要提供的产品信息，以及消费者有必要了解的产品细节；完善商家信誉评价体系，智能优先推荐信誉良好的商家；畅通消费者投诉渠道，及时处理消费者反馈，建立更严格的惩罚机制，提高违规成本。

今年以来，各地市场监管部门多措并举整治电子秤作弊，全方位打击“缺斤短两”乱象。随着越来越多消费行为转到线上，市场监管部门对网络购物乱象的整治也不能缺位，要加大对网售商品检查抽查力度，让商家心存敬畏，规范自身行为，自觉维护良好的网络购物环境。