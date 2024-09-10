两成痴呆症病例或与视力受损有关

科技日报北京9月9日电 （记者刘霞）美国科学家在最新一期《美国医学会眼科杂志》上发表论文称，多达1/5的痴呆症病例或与视力障碍有关。这一发现为通过改善视力来预防痴呆症开辟了新途径。

美国疾病控制和预防中心2014年的数据显示，65岁以上美国人罹患痴呆症的超过500万。痴呆症有多种表现形式，其中最常见的是阿尔茨海默病，其特征是病人的记忆、思考和决策能力受损。

尽管痴呆症的确切病因目前仍未揭开，但科学家已确认，该疾病与一系列遗传和环境风险因素密切相关。此前的研究已发现，听力受损与认知能力下降和痴呆症风险增加之间存在关联。

在最新研究中，美国约翰斯·霍普金斯大学等机构的科学家对2767名71岁及以上老年人进行了认知检查和三类视力障碍测试，包括近敏度，即近距离看物体的能力；距离敏锐度，即能看到远处物体的程度；以及对比敏感度，即感知小物体清晰轮廓的能力。

据研究人员估算，19%的痴呆症病例可能归因于至少一种类型的视力障碍，其中对比敏感度差的相关性最强。

这一最新研究表明，如能有效消除视力障碍，近1/5的痴呆症病例可以预防。研究人员建议，将视力受损纳入痴呆症预防策略，以期降低这一疾病的发病率。