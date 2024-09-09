网络测评：“种草”与“拔草”

新出的数码产品性能如何？“厨房神器”真的好用吗？想买的化妆品适不适合自己？现如今，下单前先看看网上的测评，成为许多消费者的购物习惯。据中国消费者协会统计，近八成消费者在购买商品前会观看第三方测评作品。目前，网络测评内容涵盖美妆、汽车、数码、美食、母婴、游戏等多个领域，为用户了解产品属性、功能和使用体验提供了参考。

第三方测评何以“种草”消费者？用消费者自己的话说，“不用踩坑，省钱还不受气”。相较于滤镜层层堆叠的广告，真实的测评内容往往能展现产品本身的状态：有些博主专业性较强，通过亲自对比试验、引用分析检测数据等方式，缩小了消费环节的信息不对称；有的博主则表达自己对性能、服务、性价比的主观感受，由于“真消费、真使用”，对其他消费者也具有一定的借鉴意义。同时，测评视频也实现了心理层面的代偿，用户尚未购入产品也能拥有沉浸体验。有的测评角度新奇、语言风趣，在传递信息的基础上亦能提供积极的情绪价值，让消费者欲罢不能。

网络测评视频质量参差不齐，存在“野蛮生长”乱象。中消协2023年一项调查显示，“第三方测评”市场准入门槛低，市场参与主体呈现零散特征，具备法人背景的账号仅占23.4%。测评缺乏有效评测标准问题明显，有些测评夸大宣传、以偏概全，以不负责任的态度误导消费者；有些视频则将“拉踩”套路当作流量密码，在所谓的“公正对比”中掺杂个人喜好，借此实现营销变现；有些测评内置购物车跳转链接，“商测一体”“以商养测”现象突出。

面对部分网络测评变味、跑偏现象，在被网络测评“种草”之前，先要好好“拔草”。

创作者要真实测评，“拔草”“以商养测”误区。创作者需处理好网络测评独立性与商业宣传的平衡，提升测评的透明度，尤其不能欺瞒与产品方的利益关系。同时，通过公开测评资质、测评标准等，确保测评结果的专业性和准确性。在此之前，创作者还需把好产品关，在深入了解产品特性的基础上，结合消费者需求开展测评。

平台要压实责任，“拔草”“野蛮生长”乱象。网络测评鱼龙混杂，反映出相关平台内容审核监管的缺位。平台需担负起责任，按照“谁测评、谁负责”的原则加强监管；做好标签分类，明晰视频制作方背景，为消费者判断测评可信度提供参考；同时，畅通投诉举报渠道，对违规账号予以限流、封禁等处罚措施，肃清行业风气。

作为消费生态的一部分，网络测评正走向“有章可循”的规范化道路。目前，有关部门和地方已经做出积极实践：国家市场监督管理总局2023年施行的《互联网广告管理办法》规定，通过知识介绍、体验分享、消费测评等形式推销商品或者服务，并附加购物链接等购买方式的，广告发布者应当显著标明“广告”。2024年3月，江苏省消保委发布《第三方测评工作指南》团体标准，明确商品类和服务类的测评程序，测评方法应以标准方法为优选。

无论内容和形式如何变化，真实、公正、科学始终是网络测评的立身之本。只有越来越多的从业者坚守测评本真、坚持“种草”初心，网络测评才能真正成为消费者的“避坑”指南，赢得广大消费者的信赖。