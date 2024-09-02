“福建省三明市政府加大投入力度，卫生健康支出年均增长12.1%。”8月30日，国家卫生健康委召开新闻发布会推广三明医改经验，国家卫生健康委体改司司长杨建立指出，2012年以来，三明市历届主要负责同志抓医改，绵绵用力、久久为功，既解决群众看病就医问题，又控制医疗费用不合理增长，还保证医务人员合理收入，稳定发展医务人员队伍。

作为全国医改“样板”，三明医改积累了哪些有益经验？如何因地制宜推广三明医改经验，促进优质医疗资源布局更均衡、群众看病就医更便捷？

维护医疗公益性，创新健康服务模式

“必看医改的点、必问医改的事、必解医改的难。”三明市人民政府副市长张元明用三个“必”字，概括了医改在政府工作中的重要性。他介绍，医改领导小组既有事务决策权，也能更直接、更具体抓措施落实、抓督促推进，大大提高改革推进力度和效率，形成了一些制度性、机制性成果。

“不断健全公立医院补偿机制，维护公益性、调动积极性、促进均衡性。”张元明说，三明市对医疗服务价格进行了11批次共1.04万项次调整，在增加医疗服务收入的同时，优化全市公立医院“医、药、检”收入结构，医疗服务收入占比已提高至47.65%。

三明市发挥医保基金打包的引导作用，明确结余部分纳入医院医疗服务性收入、健康促进经费可从医疗机构成本中列支等制度，有效引导公立医院从“以治病为中心”向“治已病”“治未病”并重转变。通过探索按健康绩效取酬的全员岗位年薪制，三明市医生的平均年薪，由5.65万元增加到19.56万元。

张元明介绍，三明市将继续深化改革，构建“健康服务共同体”，由“管医疗”提升至“管健康”，在全市各总医院全覆盖建设健康管理中心和疾病管理中心，打造医防融合服务模式，将健康服务重心向前端延伸。

因地制宜学三明，推动卫生机构转变定位

“近年来，我们将学习推广三明医改经验作为深化医改的重点工作和方法，取得了积极成效。”杨建立介绍，浙江湖州、江苏盐城、河南周口、湖南湘潭、贵州遵义等地丰富拓展了三明医改经验的内涵，形成了改革经验的系统集成。

湖南省湘潭市人民政府副市长周艳希介绍，湘潭市形成了医疗服务价格动态调整机制，体现医务工作人员技术劳务价值，在城市医疗集团里试行了医保基金结余留用的激励机制，推进公立医院医疗资源下沉，为老百姓提供家门口的优质医疗服务。

针对县域外住院率曾居高不下的问题，湖南省韶山市提出了率先实现人人享有全生命周期健康服务的目标。韶山市人民政府市长邓望军介绍，韶山积极发挥健康共同体作用，例如对健康共同体内双向转诊住院患者只计算一次起付线，降低群众费用负担；组建健康共同体公卫管理中心，对居民实行“网格化”健康管理等。

党的二十届三中全会对进一步深化医药卫生体制改革作出了部署，如何推动深化医改更加符合中国国情，更加符合人民健康福祉？

杨建立强调，下一步将加快建设分级诊疗体系，深化以公益性为导向的公立医院改革，兼顾医疗服务供方和需方两个方面。进一步深化供给侧结构性改革，解决好群众看病就医急难愁盼问题，落实好各级公立医院和城乡基层医疗卫生机构功能定位，推动以治病为中心向以健康管理为中心转变。（记者 张佳星）