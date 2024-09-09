解助老难点 提治理效能

不久前，上海市黄浦区启动“光明邨助老配餐社区‘最后100米’标准化配送项目”。有送餐到家需求的老年人可线上下单、完成支付，由快递员按时送餐到家。这有助于进一步优化养老助老服务水平。

近年来，不少地方建设长者食堂，为老年人就餐提供便利。但仍有一部分老年人不方便去食堂就餐，需要送餐上门。据统计，2023年末，上海“纯老家庭”的老年人有178.30万，其中80岁及以上“纯老家庭”老年人33.10万；独居老年人33.41万，其中孤老人数2.58万。提供由专人上门的送餐服务，是解决长者食堂与老年人家庭之间“最后100米”难题的可行之策。

除了送餐，这些老年人还需要有人经常看望、照料。由于快递员是以“片”为单位工作的，他们对各自负责片区十分熟悉，也是很多老年人愿意信赖的对象。把这些快递员有机地组织起来、进行培训、合理分工，可以为高龄、独居老年人提供多种生活照料类服务的递送。将快递员当作重要的助老力量，使其成为社区微治理的一部分，也有利于提高城乡社区精细化服务能力。

今年1月，国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，明确提出“鼓励零售服务商、社会工作服务机构等拓展助老服务功能，提供生活用品代购、家政预约、代收代缴、挂号取药等服务”。快递员的工作区域与社区基层治理一线重合。他们在做好本职工作的同时，又能将老年人需要的货品或服务送达，这不仅是物质的及时交付，更是具有温度的情感传递。相关企业以消费者需求为牵引，不放弃做那些“关键却不起眼的小事”，就能成为促进银发经济与社区公共服务供给融合的桥梁，也有机会拓展新的业态和服务内容。

创新机制和方法，才能实现优化社会服务与优化基层治理“双赢”。期待品质更高、分类更细的生活服务，能通过快递员送达高龄老年人群体家门口，让更多人从中受益。

（摘编自《解放日报》，原题为《快递小哥也能跑出银发经济新赛道》）

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 05 版）