健身房运动如何避免损伤（服务窗）

全民健身广泛开展，群众从事体育运动的热情高涨，健身房运动成为不少人的选择。如何在健身房科学合理运动，避免运动损伤？记者采访了北京大学第三医院运动医学科副主任医师邵振兴。

邵振兴介绍，运动要循序渐进、有规律。健身前要制订计划，切忌“突击式”健身。人体机能需要适应的过程，短时间内进行超出承受能力的运动，身体在“过载”的情况下很容易出现损伤。

根据需要和身体状况，选择合适项目和器械。健身房里的器械和项目可分为3类：有氧运动相关器械、无氧运动相关器械以及配合简单器械（或者不需器械）的运动课程，如瑜伽、普拉提等。运动时可以有氧和无氧相结合，减脂和增肌交替进行。

跑步机是人们进入健身房运动的普遍选择，如何正确使用跑步机？第一，选择专业合脚的跑鞋；第二，选择合适的配速匀速跑步，时间不宜过长；第三，如无特殊需要，不建议爬坡跑，这样会增加髌股关节压力，容易造成软骨磨损；第四，由于个体差异大，并没有适合所有人的建议步数，量力而行，必要时佩戴护膝；第五，体脂率过高且下肢力量不足时，不建议以跑步机为主来减脂，否则膝关节软骨磨损的风险较大。

如果已经出现膝关节酸痛不适或确认有关节软骨的退变，就应尽量避免选择跑步机、负重深蹲等频繁磨损髌股关节的运动，可以选择固定自行车，并在使用时调高车座、调低阻力，降低髌股关节的运动压力、避免磨损。同时，应加强大腿股四头肌肌力的锻炼，例如平卧直抬腿、靠墙静蹲等。

做好运动前热身、运动中防护以及运动后放松。健身前要做好拉伸等热身活动，让身体“热”起来。运动过程中，根据情况合理佩戴护具，例如大重量的举重要戴好护腰保护脊柱、拳击类运动要戴好拳套、长时间跑步戴上护膝等。运动结束后做好放松，可以适度按摩肌肉、洗热水澡等，不要立刻投入下一项工作或活动。运动过程中出现明显不适时，要立刻停止。若一段时间后症状不能缓解，或者反复出现相同症状，建议找专科医生检查。

运动要适度，尤其不要在疲劳状态下过度运动。运动健身的目的是让自己更健康，而不是运动过度导致健康受损。在工作了一天、身心疲惫的情况下，尽量选择一些放松的低强度运动。因为身体处于疲劳状态时，肌肉肌腱的反应性、相关神经的反射灵敏度都会下降，再进行长时间、高强度的运动，就非常容易造成运动损伤。

此外，不要局限于健身房运动，结合一定的户外活动，才是最好的方式。循序渐进、规律适度、以我为主、做好防护、有氧无氧、避免过度，才能更好地远离运动损伤，享受运动带来的快乐。

（孙滢昊参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 13 版）