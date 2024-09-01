对“神化”的体检加项也需“体检”

体检的目的是了解自身健康状况，据《工人日报》报道，许多人在体检时遇到过此类情况：机构极力劝说增加一些具有神奇诊疗效果的检查项目，有的价格高达数千元。由于缺乏相应的检查知识，或出于对自身及家人健康的关切，一些人最终选购了这些项目，但结果并未得到满意的检查体验。

随着国民健康意识的增强、人口老龄化进程的加剧，体检日益成为人们了解健康状态、早期发现疾病线索和健康隐患的刚需。《中国卫生健康统计年鉴（2022）》数据显示，我国体检人次由2009年的2.3亿增长至2021年的5.49亿。2023年，我国体检行业市场规模达2356亿元，同比增长10.6%。体检行业红火背后，机构推销体检加项、诱导过度体检等问题日益凸显。

据调查，在一些体检机构，从报到候检到具体项目检测，再到领取体检报告，都会有工作人员向体检者推荐一些加购项目。除了通过体检数据让人产生“必须要查、不能错过”的焦虑，有些机构推销的体检加项“名字复杂、技术先进、效果强大”，且价格不低。例如，号称少量血液就能检测的肝癌筛查项目，价格约4000元；通过粪便检查的肠癌早筛项目，价格近1600元；阿尔茨海默病3种微小核糖核酸检测，价格约1400元等。

被推销的额外加项是否有必要做，高价检查项目是否值得信任？有资深医生表示，针对体检报告中偏离正常的检查结果，医生会结合整体情况提出随诊复查建议，参检者应遵嘱进行，不要自行过度解读，陷入紧张焦虑。不同的癌症有不同的筛查方法，试图“通过一管血”就能发现所有癌症并不现实。

与此同时，如今的体检套餐也变得越来越“精细化”“高端化”。据报道，“精英族”“贵宾族”“压力族”“应酬族”等名目繁多的体检套餐，每个都包含几十个检查项目，无痛肠胃镜、经颅多普勒等高大上的检查应有尽有，价格也从上千元到数万元不等，体检摇身一变为“高端消费”。比如，某头部三甲医院的高端套餐接近60个体检项目，光肿瘤标志物检查就有8-12项，层层叠加，体检收费自然水涨船高。

客观地说，各类体检项目都有其存在的意义，深度体检作为常规体检模式的补充，可以更好地监测健康情况、判断健康风险，以便患者迅速应对，尽早介入治疗。但在利益的驱使下，借助“高科技”“新技术”力推天价体检则是妥妥的“智商税”。对于推荐加项，一般是由医生根据体检者的家族病史、生活方式、生活习惯等因素，并结合基础检查结果确定是否需要加项。即使需要加项，也并非盲目推荐，而是建议深度检查。

因此，对于“神化”的体检加项，也需做一番“体检”。一方面，依据《健康体检管理暂行规定》《健康体检中心基本标准（试行）》《健康体检中心管理规范（试行）》等法规，进一步完善行业标准，提高准入门槛，规范服务行为，强化日常监管，尤其要对“高端消费”严加限制。另一方面，针对“神化”加项、夸大宣传、制造恐癌心理等违法行为，发现一起严厉查处一起，倒逼机构守法经营，促进体检市场健康发展。