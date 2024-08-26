“新中式养生”引领健康消费

晨起八段锦、午间养生茶、晚上泡脚按摩，入伏再加晒背、艾灸、三伏贴……这个暑期，在炎热的岭南，年轻群体中兴起了一股“新中式养生”潮。

8月10日至12日，在致力于擦亮“潮流东莞”城市文化名片、吸引年轻人聚集的广东东莞市，启动了一场“青年养生潮，中医不一YOUNG”七夕·东莞市青年中医药文化潮流集市活动。此次潮集活动将博大精深的中医药文化以“新中式养生”的形式引入年轻人的生活，与美食、国潮共同演绎了一场充满活力的跨界邂逅，为市民和游客带来别开生面的中医养生消费场景。

如何让中医药文化瑰宝“活起来”“旺起来”“潮起来”，走进更多年轻人的生活？在该活动的夜市上，一缕缕中药香、一款款养生茶饮和点心、一项项中医特色疗法，以及中药香囊、书签等文创产品让市民和游客目不暇接。运动康复理疗、肩颈针灸推拿、穴位贴敷、艾灸、火罐、刮痧等摊位前排起了长龙，年轻人竞相体验中医养生的魅力；荷叶麦芽茶、枇杷祛痘饮、祛湿龟苓膏等各具特色的茶饮和药膳，吸引了一拨又一拨年轻人驻足选购；加上闻香识药、巧手制香、手工配茶等养生活动，共同打造了一场好吃、好玩、好用、好看的“city”养生局。“现在年轻人学习、工作压力都很大，这些草本养生奶茶、药膳甜品很符合我们‘既要健康、又要美味’的消费需求。”“00后”东莞姑娘张莉莉说。

2023年，由国家统计局等发起的《中国美好生活大调查》显示，18岁至35岁的年轻人消费榜单排名中，保健养生跻身第三名。另据2022年发布的《Z世代营养消费趋势报告》，平均每位城市常住居民年均花费超过1000元用于健康养生，其中18岁至35岁的年轻消费人群占比高达83.7%。

东莞市卫生健康局局长张巧利认为，“新中式养生”不仅融合了中华传统医药养生文化和现代健康科学理念，也偏向了年轻人的生活习惯和喜好，年轻人竞相“赶潮养生”，追求的是悦己的生活体验。“年轻人对中医养生的强烈需求，让我们看到了中医药在东莞发展的广阔前景。”张巧利介绍，本次潮集活动不仅设置了中医药特色美食摊位，还有来自该市各大医疗机构的专业中医团队提供优质医疗服务，在“中医药夜市”中打通了服务的“最后一公里”，让热衷养生消费的年轻人以正确方式打开“养生大门”，不再做“脆皮年轻人”。

要让“新中式养生”引领健康消费市场新风潮，首先要推动中医药文化融入大众生活。“这一次，我们把青年群体作为活动的重点关注对象，在活动策划时就充分考虑了年轻人的喜好，构思了实用性强、趣味性浓厚的中医药文化体验，为青年人打造一个集健康、文化、娱乐于一体的高品质互动平台。”东莞市中医药学会会长叶国华表示，希望通过中医药文化潮集等一系列活动，让更多的青年朋友近距离感受中医药文化的魅力和独特的养生理念，成为中医药文化的推广者。

“中医药的传承与创新，不仅是对古老智慧的现代诠释，更是对健康理念的全新演绎。”张巧利介绍，随着沉香文化、中医夜校、中小学校中医药课堂、名中医讲中医、“廿四节气煲靓汤”等系列文化活动品牌的打造，中医药的创新应用已经渗透到生活的方方面面，在东莞的各个镇街，步行15分钟就可以享受到中医药服务。

今年，第六届粤港澳大湾区中医药传承创新发展大会将在东莞举行，东莞将持续举办系列文化和消费活动，引领“新中式养生”的健康风潮。叶国华表示，接下来，东莞将在文化加持、产业赋能下，深挖莞邑中医药文化内涵，推动中医药文化融入国潮元素、融入大众生活，让越来越多的年轻人主动拥抱中医药文化，使“新中式养生”市场焕发更大活力。