七种常见的吃药方法 是真坑

日常生活中，谁都免不了有个病痛需要吃药。但是不合理用药的情况却比比皆是，大都是因为患者存在错误的用药观念，比如盲目追求疗效、迷信病友推荐、自己给自己开药等等。常见的药若用得恰当可以药到病除，而贵的药若使用不合理，反而会延误治疗、加重病情。

今天跟大家分享七个生活中常见的服药误区。

饭前服药和空腹服药混为一谈

饭前服药一般是指在饭前15-30分钟内服用；空腹服药的目的主要是减少食物对药物的影响，比如肠溶片，需要药物能快速通过胃抵达肠道发挥作用。关于空腹用药，若每日服用一次，那么应在早餐前0.5-1小时服用。若每日服用2次，建议在饭前1小时或饭后2小时服用。

擅自增、减、停药物

我接诊过很多擅自增、减、停药的高血压患者和高血脂患者，大家的理由也都差不多，比如“我觉得好了”“指标已经下来了”“吃了一段时间没效，所以加加量”。

实际上药物治疗起效是需要一定的疗程，特别是慢性病不容易立竿见影，而有些病情看上去改善不意味着痊愈，仍需要药物维持治疗。总之，医生会尽可能地让服用药物疗效最大化而毒性最小化，所以要遵医嘱用药。

把药掰成多片吃

细心的朋友会发现有些药片中间有一道“刻痕”，这其实是提示该药允许沿折痕掰开服用，但是不可嚼碎。

除此之外，其他种类的药都不能掰着吃。比如控释片和缓释片，其中的有效成分比普通药要高，掰开或嚼碎服用，会加速药物吸收，可能引起中毒。再比如一些肠溶片，只有到了肠道才会释放药物，掰开服用的话，到达胃部后很容易受到胃酸的影响，大大降低药物疗效。

呕吐之后补服药物

因为疾病和个体差异等原因，有些患者服药后会呕吐。如果药物对胃肠的刺激过大，刚吃完就吐出整片药物，需要立即补服。倘若是服药后已经过了数小时，呕吐物里也看不到药物，则说明大部分药物已经消化吸收，此时就不需要再补服了。

不遵医嘱多药并用

不少患者为了让病好得更快，盲目采用多药并用，其实这是很危险的。有些药物合用可以增加协同效果，而有些药相互拮抗，甚至让副作用相互叠加。如果对目前用药有疑问，或者听说哪种药比较有效后自己也想用，还是先到门诊咨询大夫，切莫私自换药。

追随、模仿他人用药

有些老年患者有“从众”心理，在身体出现不适后凭感觉自诊，认为自己的症状与某某相似，进而模仿他人用药。实际上很多人不仅“多病一体”，即使同一种病也会有多种不同的症状。尤其多种慢病、多重用药、肝肾功能不全的人，不建议盲目跟风用药，还是要认真就医明确诊断，否则可能增加不良反应及药物相互作用风险。

用保健品替代药品

坊间很多保健品夸得神乎其神，但这些都是广告效应，保健品即使含有与药物相似的成分，本质上还是“食品”，仅仅具有保健功能，帮助调节身体机能，并不能治疗疾病。

选择保健品应根据个人健康状况、需求和医生建议而定，要知道保健品也不是绝对安全的，吃多了同样会引起副作用。