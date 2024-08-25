夜尿频多就是肾不好吗？

导致夜尿增多的因素有很多，从生理角度来看，睡前水分摄入过多，精神紧张或压力增加，都可能出现夜尿增多。此外，夜尿增多是老年人常见的问题之一，其发生率会随着年龄增加而增高。夜尿频多可能与肾脏疾病有关，但并不能单凭这一症状就断定是肾脏不好，肾脏疾病的诊断需要综合考虑多个方面的因素。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )