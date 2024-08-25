隔夜西瓜到底能不能吃？

新鲜的西瓜只要贮藏得当，隔夜后仍然可以食用。如果觉得西瓜吃不完，切开后一定要立即附上保鲜膜密封，再放到冰箱冷藏室，注意别和生肉、鸡蛋放在一起。有研究对西瓜的新鲜切面、隔夜冷藏后切面和隔夜冷藏后切面表层下2cm样品的菌落总数进行了分析(实验中隔夜时间为16小时)，结果显示三者在菌落总数上无明显差异。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )