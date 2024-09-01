用心用情托起“朝夕美好”——云南文山州健全“一老一小”关爱服务机制

“一老一小”是民生大事，近年来云南省文山壮族苗族自治州通过一件件民生实事改善“一老一小”群体生活，不断健全政府、家庭、社会共同参与的关爱服务机制，用心用情托起“朝夕美好”。

中午11点，西畴县兴街镇新兴社区的幸福食堂外排起了小长队，社区内的老人们选好喜欢的菜品，围坐在宽敞明亮的食堂内用餐。

对子女常年在外务工的社区独居老人而言，做饭是个难题。“食堂饭菜很好吃，还根据老年人偏好做得清淡软烂。”新兴社区幸福食堂的常客代轮勇说，社区“老朋友们”会相约到食堂吃饭，饭后一起散步、下棋，既增进邻里感情，又为老年生活增添趣味。

一粥一饭总关情，小饭碗里装着大民生。文山州不断创新服务模式、扩大覆盖范围，让更多老年人在家门口吃上热乎饭。截至目前，文山州各县市内的15个老年幸福食堂已累计为60周岁以上老人提供社区助餐服务18万余人次。

不止幸福食堂，面对老年居家养老服务的新需求，文山州积极推行新型养老模式，重点建设日间照料中心项目，以科技赋能老年康养，老人在“家门口”即可享受到便捷的养老服务。

在文山市卧龙街道高登社区老年人日间照料中心，69岁的居民何其会正在进行日常健康监测，智能监测仪器在半小时内便为她建立起包含血压、心率等指标的个性化健康档案。“在这里随时可以查看自己的健康状况，还有同龄人陪伴，每天都很开心。”何其会说。

据工作人员介绍，该中心集齐了日间托管、娱乐活动、康复训练等多类功能，为社区老人提供智能化养老服务，还定期组织专业医护人员进行健康体检，为老年健康保驾护航。

“一老一小”一头连着“夕阳”，一头连着“朝阳”。随着“希望澡堂”“少年儿童之家”实现全州覆盖，少年儿童的成长得到悉心呵护。

眼下暑假进入尾声，丘北县锦屏镇密纳小学校的教师们提前检查了“希望澡堂”内水管、花洒等设施，为开学做好准备。这座2019年9月建成的“希望澡堂”已成为校内汉、壮、苗、彝等多个民族农村寄宿学生的“卫生之家”。

“过去寄宿学生只有周末回家才能洗澡。”校长刘仕迁介绍，“希望澡堂”建成后，孩子们能在学校里洗上热水澡，养成良好个人卫生习惯，在校舒适度和幸福感提升了。

与锦屏镇密纳小学校类似，文山州内许多农村学校和周边村庄位于缺水山区，由于缺乏沐浴条件，洗澡对于孩子们来说曾是一件“奢侈的事情”。

面向农村寄宿学校解决“洗澡这件小事”，背后折射出当地对保障边疆少年儿童健康福祉的重视。文山州在全州509所农村寄宿制学校内建成“希望澡堂”，全面覆盖州内农村寄宿制学校，让全州29万名农村寄宿制学生在学校里洗上热水澡。

在文山州最大的易地搬迁安置点广南县莲城镇圆梦社区，“少年儿童之家”为社区内的青少年提供了包括绘画、阅读等在内的假期托管服务，让孩子们在假期也能享受教育和陪伴。

大学生志愿者字璇负责圆梦社区“少年儿童之家”暑假日间托管工作，除了辅导作业，她还参与组织讲授急救培训、心理辅导、非遗体验等课程。“我们通过整合社会各方资源，为孩子提供多元化成长和学习体验。”字璇说。

截至目前，文山州“少年儿童之家”已实现104个乡（镇）、1016个行政村（社区）全覆盖，建立教育、娱乐和社会心理支持等一体化服务新平台，2023年以来累计有70余万人次少年儿童在假期参与了“少年儿童之家”开展的各类活动。

文山州委副书记李朝伟介绍，文山州将聚焦“一老一小”群体的急难愁盼问题，持续推动养老服务、少年儿童关爱服务高质量发展，用 “朝夕幸福”传递“民生温度”。（记者熊轩昂、陆君钰）