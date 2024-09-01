对刷单炒信、好评返现等消费者权益焦点问题进行规制，进一步建立健全个人求助网络服务平台监管制度，持续优化纳税人跨区迁移服务……9月，一批新规护航美好生活，一起来看！

对刷单炒信、好评返现等消费者权益焦点问题进行规制

《网络反不正当竞争暂行规定》9月1日起施行。规定明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为。规定加强消费者权益保护，对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制。

进一步建立健全个人求助网络服务平台监管制度

新修改的慈善法9月5日起施行，对健全应急慈善制度、完善促进措施、规范慈善活动、加强监督管理等作了规定，将为慈善事业健康有序发展提供更有力法治保障。进一步建立健全个人求助网络服务平台监管制度，明确个人因疾病等原因导致家庭经济困难，向社会发布求助信息的，求助人和信息发布人应当对信息真实性负责，不得通过虚构、隐瞒事实等方式骗取救助。

持续优化纳税人跨区迁移服务

《国家税务总局关于进一步便利纳税人跨区迁移 服务全国统一大市场建设的通知》9月1日起执行。通知提出，各级税务机关要持续优化纳税人跨区迁移服务，严禁协助阻拦纳税人正常迁移，严禁违规发起风险任务阻断纳税人迁移，严禁额外增设条件门槛阻碍纳税人迁移等。

妥善安置退役军人

《退役军人安置条例》9月1日起施行。条例旨在规范退役军人安置工作，妥善安置退役军人，维护退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。条例明确国家采取政府推动、市场引导、社会支持相结合的方式，鼓励和扶持退役军人就业创业。

加强保密科学技术创新和防护

修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》9月1日起施行。条例加强保密科学技术创新和防护，鼓励和支持保密科学技术研究和应用，对在保密科学技术研发中取得重大成果或者显著成绩的组织和个人给予表彰和奖励。

统一规范对国有企业管理人员处分事宜

《国有企业管理人员处分条例》9月1日起施行。条例统一规范对各级各类国有企业管理人员的处分事宜，聚焦国有企业经营管理易发多发违纪违法问题，将公职人员政务处分法第三章规定的有关违法行为具体化为51项违法情形，并明确相应的处分。（记者齐琪）