浙江提出到明年底基本形成老年助餐服务网络

新华社杭州8月31日电（记者岳德亮、李平）切菜打汁、烧制米筛爬……日前，越民生义工团的10多名大小志愿者走进浙江省诸暨市赵家镇赵家社区的爱心食堂，共同为社区老人做了一顿“爱心”午餐。助餐服务，是养老服务的重点工作之一。聚焦老年人就餐实际困难，浙江省最新提出，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络，到2025年底全省助餐服务网络基本形成，服务对象有效扩面。

自今年9月1日起，浙江省民政厅、省发展和改革委员会、省人力资源和社会保障厅等部门制定的《浙江省发展老年助餐服务行动实施方案》正式施行，该方案规范了老年助餐服务对象和服务内容，坚持“保基本、兜底线”，优先为“不能烧、不敢烧、不会烧”三类老年群体，即无法自主做饭的失能（含失智）老年人、做饭存在较高风险的高龄老年人、不会做饭的独居老年人等困难老年人提供助餐服务。

方案提出，各地要因地制宜采取助餐模式，如建设一批村（社区）自营或者委托社会力量运营的老年食堂，作为老年助餐的基本模式；在乡镇（街道）或多个村（社区）建设中心食堂，委托社会力量提供集约化助餐服务；发挥养老机构、物业服务企业等食堂资源优势，支持其为周边的村（社区）提供配送餐服务；支持品牌连锁餐饮企业开发适老化餐品；鼓励具备条件的城区，通过政府购买服务、合作共建等方式，与互联网配送餐平台、同城配送等经营主体开展合作，推进“互联网+助餐”。

为了推动老年助餐服务可持续发展，方案指出，浙江省将综合考虑助餐服务人次、质量、老年人满意度等情况，给予提供助餐服务的机构运营补助或综合性奖励补助。同时，鼓励村集体参与老年食堂运营；支持和引导公益组织、慈善组织、商会、爱心企业、爱心人士、乡贤等群体以慈善捐助等方式参与助餐服务，组织开展冠名认捐老年食堂、老年助餐点活动。