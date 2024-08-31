课间扩至一刻钟 如何更好利用？四大热点问题回应来了！

央视网消息：新学期开学在即，记者8月30日从北京市教委了解到，从今年秋季学期起，全市义务教育学校课间原则上将延至15分钟。课间延长了，时间从哪来？如何把延长的时间更好利用呢？一起来了解。

延长的时间从哪来？

按照现行的规定，北京市义务教育学校学生每天的课间活动分为小课间和大课间，其中小课间为10分钟。此次调整，小课间增加的时间主要是从大课间里优化调整出来，均匀地分给每一个小课间。

学生的作息时间将发生怎样的变化？

北京市教委副主任、新闻发言人王攀称：“对学生整体的作息时间是没有影响的。举例来说，学生们的上学时间不变、放学的时间不变、午餐的时间不变、午休的时间也不变，变的只是大课间的时间有一些优化。同时，初中学段的放学延长了5分钟，所以应该说对学生作息时间的影响是很小的。”

如何应对老师拖堂的问题？

对此，北京市市区两级教育行政部门还将强化监督检查，进一步规范教育教学秩序，严禁拖堂和提前上课。在北京市第一六一中学，这里从2010年就率先开始推行课间15分钟。为了避免课间休息时间被占用，学校特别要求老师“铃响下课”。

如何把延长的课间时间更好利用？

据介绍，课间时间调整后，北京市教委要求各义务教育学校认真优化课间15分钟的活动内容，保证课间的质量和孩子们活动的丰富性，让孩子们有更充裕的时间走到户外休息放松和适当运动，促进学生们的身心健康。而在全国多地，针对丰富课间内容也有不少有益的探索。

在山东青岛李沧区，当地从今年1月开始推广15分钟课间，开展注重学生个体发展的课间活动，还将实施课间15分钟纳入学校考核。在天津，从今年新学期开始，义务教育阶段和高中阶段学校每天上、下午各安排不少于30分钟的大课间体育活动，并纳入教学计划。

北京市教委副主任、新闻发言人王攀称：“应该说是育人理念的变化，变管理导向为育人导向，把课间的这一刻钟变成很好的育人载体。我们的教师也从管理者变成了课间活动和休息的共同参与者。”