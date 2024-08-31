（身边的变化）浙江绍兴打造基层连续医疗服务 护航患者诊后健康

不久前，69岁的何大伯在家人陪同下到浙江省绍兴市柯桥区平江社区卫生服务站复查换药。一个月前，他因摔伤到卫生服务站就诊，村医胡仙丽考虑其腿骨骨折，随即通过“双向转诊平台”将何大伯上转至绍兴第二医院医共体总院门诊就诊。在医院，医生确诊何大伯为小腿骨折，并为其办理了住院手术治疗。出院后，为方便后续康复治疗和随访，医院通过“双向转诊平台”将何大伯再下转至居住地卫生院，村卫生服务站定期为其检查和换药。目前何大伯已恢复良好。

“没想到在摔伤当天，服务站的医生就给我预约好了上级医院做手术，我到了医院都没有排队，直接检查、看病。一出院，村医就给我打来电话，给我讲明白后续的康复计划，真的又贴心又方便。”何大伯说。

何大伯能够享受全治疗周期的便捷就医，得益于当地基于数字化“双向转诊平台”推出的县域医共体连续性管理模式。

在迈向共同富裕的道路上，随着百姓生活水平不断提升，对关乎民众幸福健康生活的基层医疗服务也提出了更高要求。为此，绍兴柯桥近年来着力打造县域医共体连续性医疗服务体系，提升诊后管理服务，提升患者的获得感和满意度。

“我们能够快速形成连续医疗的服务能力，其实借助了前期数字化的阶段性成果，在统筹区域医疗资源的基础上形成了便医、便民的‘双向转诊平台’。”柯桥区卫健局相关负责人介绍道。

据介绍，该平台注重与医疗业务系统深度融合，其主要特点在于无缝集成至医生工作站，从而简化了转诊流程。同时平台还支持门诊、住院和检查的直接预约，确保了操作的便捷性。此外，该系统依托于稳固的健康信息基础架构，能够对转诊患者进行持续的跟踪管理，形成完整的闭环服务。

在数字赋能下，当地还利用云平台知识库，为出院患者管理制定方案，实现个性化康复方案制定，同时建立闭环式随访机制，为患者诊后康复提供实时方案调整，并推出义诊、讲座、筛查、护理等服务，形成基层健康医疗的延伸服务。

截至目前，柯桥区的诊后服务随访率达95%以上，满意率超96%，开展义诊200余场，服务民众20万余人次，患者健康认知率等指标提升20%以上。(张煜欢)