国家卫健委：推进医疗服务价格等重点改革

国家卫生健康委30日举办“推进卫生健康事业高质量发展 护佑人民群众生命健康”系列新闻发布会第14场。国家卫生健康委体改司司长杨建立介绍，当前已建立推广三明医改经验监测的评价机制，从加强组织领导、强化政府投入责任、推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、动态调整医疗服务价格、推进支付方式改革、深化人事编制薪酬制度改革以及提高群众医疗费用实际报销比例等方面，进行监测评价。

杨建立指出，近年来，我国将学习推广三明医改经验作为深化医改的重点工作和方法，取得积极成效，先后有浙江湖州、江苏盐城、河南周口、湖南湘潭、贵州遵义等一批典型地区，丰富拓展了三明医改经验的内涵。

杨建立表示，接下来不仅要在督导评价方面发力，还将从地方政府、政府各相关部门、抓落实等层面加快推动重点改革。具体来说，将推动各地党委政府由一位负责同志分管医疗、医保、医药工作，同时进一步加大培训力度，指导各地学懂弄通三明医改经验的精髓，掌握三明医改经验中的底层逻辑，缩小不同医疗机构、不同科室、不同专业的薪酬差距，优化绩效工资分配结构；进一步增强部门间宏观政策的一致性，推动“三医”目标统一、行动协调、政策衔接、信息联通和监管联动；指导11个综合医改联系省、委省共建协议签订省市、30个公立医院改革与高质量发展示范城市，以及14家公立医院高质量发展试点医院和各省内的试点医院，进一步推广三明医改经验，争取率先取得新突破。同时指导其他省份每年选择2至3个地区为重点来推广三明经验，5年内实现全覆盖。（记者 金振娅）