专家呼吁：树立“积极老龄观、健康老龄化”新理念

“健康老龄化，是实施积极应对人口老龄化国家战略成本最低、效益最好的途径，是国家积极应对人口老龄化挑战的顶层战略举措，是推进健康中国战略的重要抓手。”近日发布的《中国健康老龄化发展蓝皮书——积极应对人口老龄化研究与施策（2023—2024）》（以下简称“蓝皮书”），从养老服务模式、数字养老、银发经济等多个角度，总结概括了近两年来中国积极应对老龄化的多方面探索和实践，提出了推进中国式养老的新思考、新观点。

“家家都有老人，人人都会变老。”中国科学院院士韩启德表示，健康老龄化的内涵是动态发展的，是“积极应对人口老龄化”战略和“健康中国”战略的有机融合，是涉及亿万人民切身利益的民生工程，是实现中国式现代化必须面对的时代课题。这是实现老年群体美好生活向往的现实需求，也是经济社会高质量发展的新动能体现。

蓝皮书提出，要树立“积极老龄观、健康老龄化”新理念，从生命观的优化、老年健康新内涵等方面，兼顾“为老”和“备老”，为发展中国式养老提供了前瞻性的应对之策。

如何树立“积极老龄观、健康老龄化”理念？中国卫生经济学会副会长兼秘书长朱洪彪认为，加快编织养老服务“幸福网”，让老年人用智慧、经验、劳动拥抱新生活，增加社会活力、社会创造力、社会亲和力，收获更多老年人口健康红利。

中国卫生经济学会老年健康经济专业委员会主任委员王红漫建议从三个维度把握：一是社会保障体系，解决养老资金“从哪里来”的问题；二是养老服务体系，解决“由谁提供养老服务”“提供什么样的养老服务”等问题；三是健康支撑体系，解决老有所医、老年康养、医养结合的问题。

“不同年龄段老年人有不同诉求。”中国老年医学学会会长范利建议，在解决老年群体期盼中培育新的经济增长点。

我国银发经济正处于起步阶段。据相关测算，目前，我国银发经济规模在7万亿元左右，到2035年有望达到30万亿元左右。中国卫生经济学会老年健康经济专业委员会联合北京大学“健康中国理论与实证研究”课题组呼吁：对于老年人的多元化、差异化、个性化需求，亟待探索多样化养老新业态。（记者 田雅婷）