处暑已过，炎热的夏季即将结束，秋天的凉爽逐渐到来。然而，秋季也是人体阴阳平衡易被打破、疾病易发的季节，很多人易患“秋燥症”，表现为口干舌燥、唇角干裂、肝火旺盛等。

燥邪悄然而起，日常可以多选择甘润养肺、滋阴润燥类食物，如梨、甘蔗、石榴等含水量丰富的水果，以及芝麻、核桃等质润滑肠的食材，还可以适量食用葡萄、猕猴桃、柚子、山楂等带有酸味的食品，起到补肺阴、敛肺气的功效。

除此之外，中医的养生茶饮也能够帮助大家润肺生津，预防燥邪的入侵，比如菊花麦冬枸杞饮、小吊梨汤、冰糖银耳茶。通过合理选择药材、掌握正确的冲饮方法，并结合良好的生活习惯，可以让一杯养生茶饮尽可能发挥降秋燥的功效。

泡茶时，材料选择是一方面，泡茶的水温和时间也是影响养生茶饮效果的重要因素。一般冲泡的水温不宜过高，以免破坏药材中的有效成分。同时，泡的时间也不宜过长，以免茶汤过浓，对胃肠道造成刺激。

在享受秋日养生茶饮的同时，我们还需要注意一些生活细节，以更好地养护身体。滋阴润肺，可多吃滋润多汁的食品，如食用蔬菜、水果，可补充维生素和矿物质，中和体内多余的酸性代谢产物，起到清火解毒的作用；少吃辛辣油腻的食物，适当进行体育锻炼，通过增强体质提高免疫力。

菊花麦冬枸杞饮

菊花麦冬枸杞饮是秋季茶饮非常好的选择之一，可以起到清肺去火的效果。菊花还可以滋补肝肾之阴，清肝明目，治疗头痛、眼痛、眼花等症状。菊花是中医治疗多种眼疾的良药，常常感觉眼睛干涩的人，特别是常使用电脑的人，可以多喝些菊花茶。但是，中医讲究辨证治疗，体寒的人就不适合饮用菊花。

配方：菊花、麦冬、枸杞子各10克。

制作方法：将药物放入锅内，加入1000毫升水，煮开后浸泡30分钟后即可随时饮用。

小吊梨汤

梨被誉为百果之宗，不仅鲜甜可口、香脆多汁，而且营养丰富。小吊梨汤起源于清朝，曾为宫廷饮品，后经时代更迭，配方和炖制方法流传到了民间。在民间以铜制提吊作为称量梨汤的器物，一吊为一壶，小吊梨汤因此得名。

配方：砀山酥梨500克，银耳50克，枸杞子15克。

制作方法：

1.选用砀山梨，洗净，去皮，去核；梨皮、梨核备用，梨肉切小块。

2.砂锅中加入水，水量参考为梨和水的比例是1∶2，放入梨皮和梨核熬煮，20分钟后捞去梨皮、梨核。煲好的梨皮可以吃，根据自己的口味接受度来定。

3.依次放入梨块、泡发的银耳，加适量水一起大火煮，约10分钟后放入枸杞，盖上锅盖小火慢煲，直到自己喜欢的黏稠度为止。

冰糖银耳茶

银耳味甘性平，有补肺益气、养阴滋燥功效。银耳富含纤维素，可促进肠壁蠕动。它还含有丰富的胶质，有一定护肤养颜功效。

配方：银耳20克，枸杞子5克，茶叶5克，冰糖20克。

制作方法：先将银耳用水泡发，撕成小朵，与枸杞、冰糖同入锅中，加水适量炖熟滤汁，加入泡好的茶水搅拌均匀即可。