保障课间休息时间 促进学生健康发展

新学期即将启程，北京市教委8月30日发布义务教育阶段新改革：自今年秋季学期，北京全市义务教育学校将把“课间10分钟”整体优化为“课间15分钟”。保障课间休息和活动的时间，既是尊重教育教学规律的体现，也是孩子健康成长的必然要求。课间时间是中小学生调节学习状态、缓解疲劳和相互交流的重要时段。

河南省儿童医院儿童保健科副主任医师胡博在接受采访时表示，在课间短暂的休息时间中即使不组织学生进行专门的体育活动，只是中断久坐行为，进行如走动等低强度活动，也可以为孩子们提供一个缓冲调节的时间，减少上一节课遗留的思维干扰，恢复注意力，以更好的状态进入下一节课，对学习效率产生积极影响。此外，利用课间休息时间定时远眺，多欣赏校园内的绿色植物和风景，短暂进行闭目休息，做一些简单的眼部按摩，都可以缓解眼部疲劳，有助于近视防控。

“不过还是建议课间活动以动态为主、静态为辅。”胡博表示，让身体多活动对孩子的肌肉骨骼系统、心血管系统、神经肌肉控制系统都是有益的，有助于保持健康体重和良好体态。考虑到活动的时间和场地条件，建议选择简单易行、不需要大量器材、安全性高、包容性强的课间活动，如在室内或操场跳绳，有助于提高心肺健康；做简单的身体操，包括深蹲、引体向上、平板支撑等，有助于全身肌肉的锻炼；打乒乓球、羽毛球等，有助于提高眼手协调和反应能力。

胡博认为，一些活泼的课间游戏，既能锻炼身体，又能提升孩子们社会适应能力，预防或减少心理健康问题的出现。具体来说，通过在游戏中与他人的沟通，孩子能更好了解自我、他人和社会；在游戏合作的过程中，能培养同学间的默契、增进友情，快速提升积极情绪。

“仅仅在课间休息时进行身体活动是不够的，还要保证孩子们每天至少进行1小时中高强度的身体活动，每周进行至少3天增强肌肉和骨骼的运动。”胡博指出，如果条件许可，运动最好在户外进行，以满足每天至少2小时的户外活动要求，其中包括至少1小时的校内活动。运动时要注意环境安全，要做到运动前有热身、运动后有拉伸，防止运动损伤。