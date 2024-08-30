国家卫生健康委：继续深入推广三明医改经验 不断增强群众健康获得感

人民网北京8月30日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推广三明医改经验有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，福建省三明市敢为人先，发扬改革精神，持之以恒深化医疗、医保、医药“三医协同”改革，积累了有益经验。国家卫生健康委在实践中进一步拓展、丰富三明医改的内涵，各地因地制宜推广三明医改经验，取得了积极进展。随着三明医改经验从地方走向全国，优质医疗资源布局更加均衡，看病就医更加便捷，要继续深入推广三明医改经验，不断增强群众健康获得感。

“近年来，我们将学习推广三明医改经验作为深化医改的重点工作和方法，取得了积极成效，先后有浙江湖州、江苏盐城、河南周口、湖南湘潭、贵州遵义等一批典型地区，丰富拓展了三明医改经验的内涵。今天我们学习推广三明医改经验，是以三明市为代表的一批先进地区改革经验的系统集成。”国家卫生健康委体改司司长杨建立表示，下一步，国家卫生健康委将从以下几个方面发力，加快推动重点改革：

一是从地方政府层面，推动各地党委政府由一位负责同志分管医疗、医保、医药工作，加强工作统筹，同时进一步加大培训力度，指导各地学懂弄通三明医改经验的精髓，掌握三明医改经验中的底层逻辑，落实“两个允许”，缩小不同医疗机构、不同科室、不同专业的薪酬差距，优化绩效工资分配结构，因地制宜学习借鉴。

二是从政府各相关部门层面，进一步增强部门间宏观政策的一致性，推动“三医”目标统一、行动协调、政策衔接、信息联通和监管联动，让信息化赋能医改。

三是从抓落实层面，指导11个综合医改联系省，委省共建协议签订省市，30个公立医院改革与高质量发展示范城市，14家公立医院高质量发展试点医院，以及各省内的试点医院，进一步推广三明医改经验，在深化以公益性为导向的公立医院改革，推进紧密型城市医疗集团和县域医共体建设，加快分级诊疗体系建设等方面，率先取得新的突破。

四是在督导评价方面，国家卫生健康委建立推广三明医改经验监测评价机制，从加强组织领导、强化政府投入责任、推进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、动态调整医疗服务价格、推进支付方式改革、深化人事编制薪酬制度改革以及提高群众医疗费用实际报销比例等方面，进行监测评价。