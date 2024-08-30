国家卫健委：推动深化医改更符合保基本、强基层、建机制的使命

人民网北京8月30日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推广福建三明医改经验”有关情况等内容，并答记者提问。

会上，有记者提问，党的二十届三中全会对进一步深化医药卫生体制改革作出了部署，下一步在推广三明医改经验、持续深化医改方面有哪些考虑？

对此，国家卫生健康委体改司司长杨建立表示，以党的二十届三中全会召开为标志，深化医改掀开了新的历史性的一页。将以因地制宜推广三明医改经验为切入，贯彻好三中全会提出的各项深化医改的重大部署和要求，推动深化医改更加符合中国国情，更加符合人民健康福祉，更加符合卫生健康事业发展规律，更加符合保基本、强基层、建机制的医改使命。

一是牢牢把握深化医药卫生体制改革的“五个原则”。即：坚持和加强党的领导；坚持把人民健康放在优先发展的战略位置；坚持卫生健康事业的公益性；坚持新时代党的卫生与健康工作方针；坚持立足国情，突出改革的系统性和政策的协同性。

二是以“大病重病在本省解决，一般的病在市县解决，头疼脑热在乡镇村里解决”为目标，加快建设分级诊疗体系，推进“四个延伸”，也就是围绕“大病不出省”，进一步推动优质医疗资源向中西部、东北地区，向省域内人口较多的地区延伸；围绕一般病在市县解决，进一步推动城市优质医疗资源向县级医院延伸；围绕头疼脑热在基层解决，进一步推动上级医疗人才和服务向城乡基层延伸；围绕群众看病就医中遇到的转诊、重复检查检验等问题，进一步推动规范转诊、检查检验结果互认共享和连续性服务，区域内医疗卫生服务互相延伸，上下联动协作。

三是深化以公益性为导向的公立医院改革。包括推动落实政府办医投入责任，加强编制动态优化调整，建立以医疗服务为主导的收费机制，体现技术进步和医务劳动以及成本变化，完善薪酬分配制度，加大固定薪酬所占比重。

四是兼顾医疗服务供方和需方两个方面，进一步深化供给侧结构性改革，解决好群众看病就医急难愁盼问题。落实好各级公立医院和城乡基层医疗卫生机构功能定位，推动以治病为中心向以健康管理为中心转变，聚焦影响人民健康的慢性疾病，开展健康管理和健康促进。落实预防为主、中西医并重，大力培养群众信得过的全科医生，以中小学生、老龄人群等为重点，开展健康素养提升工作，鼓励全体医务人员积极参与健康知识传播，让更多健康防病知识飞入寻常百姓家。

“通过以上的改革措施，切实把健康优先发展战略落实落地，为中国式现代化打下坚实的健康基础。”杨建立说。