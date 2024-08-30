国家卫健委总结三明医改六个方面经验

人民网北京8月30日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推广福建三明医改经验”有关情况等内容，并答记者提问。

国家卫生健康委体改司司长杨建立在会上表示，三明历经十多年的探索，为我国深化医改趟出路子、树立典型，部分经验已经上升为国家政策，很多地方因地制宜实践并丰富三明医改经验的内涵，总结有六个方面的经验：

一是地方党委政府高度重视、勇于担当的改革精神。2012年以来，三明历届市委市政府主要负责同志抓医改，持续推进，不断深化，一位政府负责同志分管医疗、医保、医药工作。最值得肯定和学习的是三明医改中事不避难，以问题为导向，敢为人先，勇于改革创新，敢于较真碰硬，绵绵用力、久久为功，这是三明医改的内核，也是各地最应该学习的经验。

二是切实履行政府办医主体责任。三明市政府持续加大对卫生健康的投入力度，卫生健康支出年均增长12.1%，政府还对符合区域卫生规划的公立医院长期债务进行化解，使其公益性得以发挥，“轻装上阵”服务群众。

三是促进“三医”协同发展和治理。“三医”改革政策同步设计，先是通过挤压药品耗材价格虚高“水分”，规范医务人员诊疗行为，推动药品耗材“量价”齐下，在惠及群众的同时，同步调整医疗服务价格，并做好与医保报销政策的衔接，促进医疗机构回归公益性，不加重群众负担。

四是发挥医保支付方式的杠杆作用，推动资源和服务下沉。对紧密型县域医共体实行总额预付、结余留用的激励约束机制，促进医疗资源和服务下沉。鼓励医务人员开展针对高血压、糖尿病等慢性病的健康管理，让群众少得病、晚得病、少得大病。

五是不断改革完善薪酬制度。打破医务人员收入与科室收入挂钩的分配模式，促进医务人员更加关注医疗服务质量和健康结果，更好地体现医务人员岗位职责和技术劳动价值。

六是坚持以人民健康为中心。实施全民健康管理，在医疗卫生机构设置健康管理中心和疾病管理中心，培养健康管理医师和疾病管理师，提供“院前健康管理、院中诊断治疗、院后疾病管理”的全过程医疗服务新模式。

杨建立表示，总的来说，三明医改的主要经验就是党委政府勇于改革创新，各有关部门协同一致，站稳人民立场，既要解决群众看病就医问题，又要控制医疗费用不合理增长，还要保证医务人员合理收入，稳定发展医务人员队伍。